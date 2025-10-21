Xàtiva busca un local por 2.000 € al mes para ubicar la atención pública durante las obras del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Xàtiva busca un local para trasladar a los empleados de atención al público durante las obras de reforma de la Casa de la Ciutat.

El consistorio acaba de anunciar por cauces oficiales la convocatoria del concurso para alquilar un inmueble donde situar temporalmente al personal que presta sus servicios en la planta baja del ayuntamiento. La intención es ubicar a una parte de los trabajadores en edificios municipales, los que no prestan atención a la ciudadanía, que se trasladarán, según ya avanzó este diario, a espacios como la Casa del Cigroner, la Casa de la Cultura o el Conservatorio de Música.

Los trabajadores que prestan el servicio de atención pública, como el Registro o la atención a la ciudadanía, se trasladarán a un local que el ayuntamiento alquilará por el plazo de un año, según ha explicado el concejal de Obras y Urbanismo, Ignacio Reig.

El ayuntamiento presupuesta la licitación del alquiler del inmueble por 33.396 euros (impuestos incluidos), contemplando una renta mensual de 2.226 euros, “cantidad determinada por el valor medio del mercado, según la valoración realizada por los Serveis Tècnics Municipals, que podrá ser mejorada a la baja por los licitadores”, según detalla el pliego de prescripciones técnicas que regirán la contratación.

El local en el que se reubicarán los empleados municipales mientras duren las obras de reforma del ayuntamiento también debe cumplir una serie de requisitos. El inmueble, un local comercial para oficinas, debe estar situado a menos de 500 metros del edificio central del ayuntamiento. Tiene que ser una planta baja con acceso directo desde la vía pública y tiene que contar con una superficie útil mínima de 160 metros cuadrados, para albergar, como mínimo, 15 puestos de atención al público. Las bases también fijan que el local debe contar con dos dependencias cerradas que puedan ser utilizadas como oficina y almacén, y debe tener, como mínimo, dos aseos totalmente equipados y una zona diáfana para desarrollar las tareas administrativas. También tiene que estar en buen estado de conservación y no precisar de obras de rehabilitación ni de reforma, así como ser accesible y no disponer de ningún tipo de publicidad comercial (carteles, instalaciones fijas, desmontables, … ) ni en la fachada ni en el interior.

Con estas condiciones, desde el ayuntamiento reconocen que los locales que pueden optar a esta licitación son escasos. “Hay tres o cuatro, que están en la Albereda o en el entorno”, reconoce Reig, que destaca que el inmueble debe poder albergar al personal de atención pública. “Los trabajadores que se tendrán que reubicar con las obras del edificio del ayuntamiento son unos 150, pero de ellos solo unos 25 son los que estarán en este local de alquiler, los que prestan atención al público”, remarcaba el regidor.

Una obra de 3,2 millones con fondos europeos

Uno de los espacios que puede optar a esta licitación es el local que ha dejado vacío la oficina de la Diputació de València en Xàtiva, situado el lado de la Agencia Tributaria (el edificio de Hacienda), en la Albereda Jaume I.

Xàtiva prepara la reforma integral del edificio del ayuntamiento, una obra presupuestada en 3,2 millones de euros con un plazo de ejecución de ocho meses. El gobierno municipal cuenta con una ayuda de 2,8 millones de los fondos europeos Next Generation para ejecutar la intervención.

Tras la licitación de estas obras, el concejal Ignacio Reig explicó a este diario que la actuación se ejecutará por plantas, comenzando por la planta baja. Por ello, el personal que ocupa estas dependencias será trasladado a edificios municipales y al local que se alquilará. Al ejecutarse la obra por plantas, los trabajadores de las plantas superiores podrán ir ocupando las plantas ya rehabilitadas. El ayuntamiento dispone de una planta sótano, un semisótano y cuatro plantas (baja y tres alturas).

Según los plazos que baraja el gobierno municipal, la obra podría comenzar entre enero y febrero del próximo año y la actuación se alargaría durante todo el 2026. A finales de este año o principios de 2027 estaría finalizada la rehabilitación integral del edificio, una reforma que hará más eficiente y más accesible la casa consistorial.