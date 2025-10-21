Xàtiva homenajeará a Antonio Machado en la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas

La Biblioteca Municipal de Xàtiva se sumará un año más a la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, que se conmemora cada 24 de octubre desde 1997 en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, bombardeada la noche del 24 al 25 de agosto de 1992 durante la guerra de los Balcanes. Este año, aprovechando la conmemoración de los 150 años del nacimiento del poeta Antonio Machado, la Biblioteca Municipal de la capital de la Costera ha organizado un recital poético dedicado a su figura y obra. El acto tendrá lugar el jueves 23 de octubre a las 19:30 horas, en la sala de personas adultas de la propia biblioteca.

Cartel de la celebración del Día de las Bibliotecas, en Xàtiva. / Levante-EMV

El recital estará a cargo del rapsoda Vicent Camps y de los músicos Miquel Pérez y Maria Moreno, que ofrecerán un espectáculo en el que la palabra y la música se fusionarán para rendir homenaje a Machado. Con esta actividad, la Biblioteca de Xàtiva quiere poner en valor la importancia de las bibliotecas como espacios de cultura, memoria y convivencia ciudadana.

El COBDCV hace parada en Xàtiva

Además, en el marco de las actividades del Día Internacional de las Bibliotecas, el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana (COBDCV) visitará la ciudad de Xàtiva el sábado 25 de octubre dentro del programa “Col·legi en Ruta”, un encuentro anual que reúne a los miembros del colegio en un ambiente lúdico y de convivencia profesional.

La jornada comenzará a las 10 horas con la bienvenida en la Biblioteca Municipal de Xàtiva, seguida de debates, visitas culturales y una excursión turística al Castillo de Xàtiva en el trenet. El programa incluye también la visita a espacios emblemáticos como la Plaza de la Trinidad, la Plaza del Mercat, el Museo de l’Almodí, el Hospital Real y la Colegiata de Santa María.

Esta actividad se enmarca dentro del convenio firmado entre el COBDCV y la Generalitat Valenciana, y busca reforzar los vínculos entre profesionales del sector, fomentar la colaboración y promover el conocimiento del patrimonio cultural valenciano.