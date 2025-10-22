Álvaro García y Nerea González gana el Campionat Autonòmic d’Orientació Sprint celebrado en Xàtiva

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva (CAX) organizó el pasado sábado el Campionat Autonòmic d’Orientació Sprint, CAOS 2025, una cita que correspondía, además, con la 16ª prueba de la Lliga Autonòmica, LACV, y recibía el nombre de I Trofeu d’Orientació Mancomunitat La Costera-Canal. La prueba reunió a unos 300 orientadores y unos 25 equipos, que recorrieron las calles del casco antiguo para disputar la carrera de orientación. Los deportistas Álvaro García y Nerea González, ambos del CEAM Ibi-O se proclamaron campeones autonómicos tras ganar el trofeo celebrado en Xàtiva. El CAX Orientació subió al podio en las categorías de los más pequeños.

Podio masculino del Campionat Autonòmic d'Orientació Sprint celebrado en Xàtiva. / CAX Orientació

En la categoría M-21 Élite, acompañaron a Álvaro García en el podio los orientadores Joan Montes, del club Colivenc, que quedó segundo; y Óscar Terkelsen, del CO Sant Joan, que fue tercero. En categoría femenina F-21 Élite, venció Nerea González, seguida de Ana Camarasa, del Colivenc, que fue segunda; y Esther Gil, también del Colivenc, tercera.

Podio femenino del Campionat Autonòmic d'Orientació Sprint, en Xàtiva. / CAX Orientació

Del CAX Orientació destacaron el segundo puesto de Martín Aragón y el tercero de Arnau Benito, en la categoría M-14; y la tercera posición de Vera Aragón en F-12.

Martín y Arnau, del CAX Orientació, segundo y tercero, en el podio del CAOS 2025. / CAX Orientació

El CAX Orientació llevaba “semanas de nervios, llamadas de teléfono, reuniones y caminatas por el pueblo para tenerlo todo listo y cerrado, con muchas ganas que las cosas salieran bien. A buen seguro que algunas habrán fallado y tomamos nota para que a la próxima salgan mejor. Esperamos que los aciertos superen a los errores y que la gente que vino disfrutara tanto como nosotros. Una cosa es segura, el CAX Orientació es un club pequeño que tiene ganas de aprender y continuar creciendo e ir asumiendo retos más grandes”, exponen.

Vera, del CAX Orientació, en el tercer puesto del podio del CAOS 2025 en Xàtiva. / CAX Orientació

La jornada en Xàtiva comenzó a las 9 horas con todo el equipo del club preparando la carrera. “Rápidamente, montamos la meta y el centro de competición situado en la Plaça de Sant Pere. Más tarde, se organizaba la pre-salida y las salidas de las categorías oficiales y de los open. Antes de la comida se dejaba todo el recorrido pre balizado y antes del inicio de la carrera se colocaban las bases del SporIdent. A las 16:30 horas, el reloj marcaba los primeros pitidos y se empezaba a llamar a los primeros orientadores que se dirigían hacia la salida. A partir de este momento, cada minuto salían entre 1, 2 o 3 orientadores y así hasta pasadas las 18 horas”, detallan desde el club organizador, que señalan que la ciudad de Xàtiva “se llenaba de orientadores que corrían por las calles de la parte vieja buscando sus balizas e intentando completar el recorrido en el menor tiempo posible”.

Un participantes del CAOS 2025 pasando por un punto balizado de la carrera, en el Bellveret de Xàtiva. / CAX Orientació

La primera parte de la carrera era la más técnica y con los desniveles más acusados, y transcurría una vez se pasaba la Muralla de Llevant, por los alrededores de la ermita de Sant Josep y la zona del Bellveret. Según la categoría, los participantes bajaban por la calle Enríquez, la subida a Sant Josep o buscaban las calles Menor Cuesta, les Santas o Ànimes hasta la plaza del Trinquet. Aquí ya pasaban a la parte urbana, mucho más rápida con desniveles más suaves, llegando a la zona de meta a la parte más rápida de competición.

Tras finalizar las carreras, sobre las 19 horas se procedía a la entrega de medallas por parte del presidente de la Mancomunitat La Costera-Canal, José Luis Gijón; el vicepresidente de la federación valenciana Fedocv, Ricardo Iñiguez; y la presidenta del Club Atletisme Xàtiva, Nerea Roses. El CAOS 2025 y I Trofeu d’Orientació Mancomunitat la Costera-Canal se cerraba “con buenas sensaciones por parte del CAX Orientació y con comentarios muy positivos por parte de los clubes participantes y de los corredores que lo hacían que por primera vez en una carrera de orientación”.

Participantes en el CAOS 2025 de Xàtiva. / CAX Orientació

Desde el CAX Orientació han agradecido el patrocinio de la Mancomunitat de Municipis La Costera-La Canal y la colaboración y apoyo de la Federació d’Esports d’Orientació de la Comunitat Valenciana (FEDOCV), el Ayuntamiento de Xàtiva, la Senda del Corredor, Decathlon, SD Correcaminos, Hotel Montsant y Don Dulce. Además, hacen “mención especial a David Agustí por todo el trabajo gráfico realizado (cartel, fotos y videos). Mil gracias a todos y todas por colaborar y por participar en este Trofeu d’Orientació Mancomunitat La Costera-Canal. Os esperamos en la próxima carrera”, han expresado desde el club organizador.

Un orientador del CAX durante la carrera del Campionat Autonómic en Xàtiva. / CAX Orientació

Próximas carreras

Las próximas citas deportivas para el CAX Orientació son las pruebas que restan de la Lliga Autonòmica y de la Liga Española en una temporada de orientación que está a punto de acabar. Este próximo fin de semana el club de Xàtiva disputará el Campeonato de España de Orientación (CEOP-2) en Frailes (Jaén), donde el CAX espera mantenerse en las posiciones de ascenso a Primera División.