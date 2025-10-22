El Bádminton Xàtiva consigue once medallas en tres torneos

Fin de semana de éxito para el Club Bádminton Xàtiva, que se ha alzado con once medallas en los tres torneos disputados en Ronda, Cartagena y El Campello. Deportistas senior consiguieron cuatro bronces en el torneo de la competición nacional de categoría senior celebrado el 18 y 19 de octubre en Ronda (Andalucía), en el que participaron los setabenses M.ª José Mompó, José Luis Llopis y Daniel Meseguer. En individual, José Luis Llopis consiguió la medalla de bronce en la categoría C2/D, tras caer en semifinales ante José Mateo Garrido. Daniel Meseguer no pudo superar la fase de grupo, quedando fuera de la fase final.

En las pruebas de dobles llegaron los otros tres bronces. En el dobles femenino B1/B2, M.ª José Mompó jugó junto a Inmaculada Aguilar, del CB Benalmádena, y lograron superar la fase de grupo para acceder a la semifinal, que les enfrentó a Silvia Rueda y Vanessa Serrano, que las superaron tras 40 intensos minutos por un ajustado 24-22 y 21-17. La derrota les privó de jugar la final y les valió el bronce. En dobles mixto, debido a la baja de Julio Martín por lesión, M.ª José Mompó formó pareja con Luis Castillo, del CB Las Torres, con el que consiguió una meritoria tercera plaza, tras ceder en semifinales frente a la pareja que finalmente resultaría vencedora, Manuel Molina y María José Martínez. Por último, en el dobles masculino de la categoría C1/C2, José Luis Llopis y José Carlos Pérez consiguieron un bronce más. Superaron la fase de grupo y se enfrentaron en cuartos de final a Juan Arenas y José Couto, para acceder a las semifinales frente a Santiago Martínez y José Carlos Padilla. En esta semifinal, los setabenses no pudieron hacer nada quedando apeados con la tercera plaza.

En el Máster Territorial Sub-13, Sub-17 y Absoluto celebrado el pasado sábado en Cartagena (Murcia), los setabenses Martina Molina y Feliu Terol consiguieron dos medallas de oro. Los setabenses participaron en la prueba de dobles mixto y en el caso de Feliu también en el dobles masculino junto a Germán Ripoll del CB Teulada. En el dobles mixtos, Feliu Terol y Martina Molina partían como cabeza de serie número dos y, por tanto, quedaban encuadrados en el grupo B, donde consiguieron imponerse a todos sus rivales y conseguir la primera plaza y con ello el pase a la fase final. Una final en la que se enfrentaron a la pareja número uno, formada por Germán Ripoll y Flavia Bocica del CB Teulada, a la que se impusieron sin problemas por un doble 21-13 a favor de los setabenses, que se colgaban el primer oro de la jornada.

Por otro lado, Feliu Terol junto a su compañero Germán Ripoll compitieron en la prueba de dobles masculino, donde partían como cabeza de serie número uno, quedando encuadrados en el grupo A, donde se impusieron a todos sus rivales sin ceder ningún set. Así, accedían a la disputa de la final frente a la pareja integrada por Germán Hernández y Daniel Teruel del CB Las Torres. En el primer set los deportistas de Las Torres ejercieron más presión sobre los valencianos, pero estos fueron más sólidos en la recta final, imponiéndose por 21-19. En el segundo set las cosas cambiaron, Feliu y Germán se impusieron con total autoridad por 21-11 para subir a lo más alto del podio por segunda vez.

TTR El Campello

En el torneo Top TTR para las categorías Sub-13 y Sub-17, celebrado el pasado sábado en El Campello, los deportistas del Bádminton Xàtiva consiguieron cinco medallas: un oro, dos platas y dos bronces.

En la prueba de individuales de la categoría sub-13, Aarón Fasanar consiguió el pase a la ronda final tras quedar segundo del grupo A, teniendo que disputar las semifinales frente al jugador del CB El Campello Mateo Gaja, que se impuso por 21-12 y 21-7 y que finalmente se proclamaría vencedor de dicha prueba. Aarón, por su parte, consiguió el bronce. Adolfo Costa no tuvo tanta fortuna y quedó fuera de la fase final al no superar la fase de grupo. En dobles, Aarón y Adolfo formaron pareja y disputaron la final frente a la pareja local formada por Ishaan Bhartiya y Mateo Gaja, que se imponían por 21-5 y 21-17. Los jugadores del CB Xàtiva debieron conformarse en esta ocasión con la medalla de plata frente a una pareja de gran nivel.

En la categoría sub-17, en el dobles masculino, Alexis Piñero y Noel Romera del CB Valonsadero consiguieron el oro tras un gran torneo. El dúo quedó encuadrado en el grupo A, partiendo como cabeza de serie número uno del torneo, y no tuvo problemas para imponerse en los dos encuentros. De este modo, se hacían con la primera plaza que daba el acceso a la disputa de la final frente a Gerard Domínguez y Adrián Molero. Un partido que decidiría al vencedor del torneo y que se prolongó a lo largo de tres intensos sets. En el primer set, Noel y Alexis empezaron con mucha fuerza y lograban una importante diferencia que les permitió gestionar mejor el final de set tras la remontada de la pareja rival, como consecuencia de entrar a su juego, finalmente se imponían por 23-21. El segundo set fue mucho más igualado, con total alternancia de puntos, Alexis y Noel dispusieron de dos ocasiones claras para cerrar el set y el encuentro, pero cierta precipitación hizo que se prolongara el set hasta 23-25 en su contra. Con ello se llegó al tercer y definitivo set, en el que tras 41 minutos y después de varios ajustes en el juego, pudieron cerrar el partido con 21-15 sin dificultades.

En el dobles mixto las parejas setabenses realizaron un buen papel, consiguiendo dos medallas. Irene Orquín y Meshack Martínez se hacían con la plata, al ceder frente a Leyre Simón y Lucas Vallés. Arnau Ballester y Naia Romero, pareja sub-15, conseguían el bronce tras realizar dos buenos encuentros frente a las dos parejas que ocuparon las dos primeras plazas. En el dobles femenino, Irene Orquín y Ariadna Fabra del CB Drop Valencia realizaron una muy buena competición avanzando en su compenetración y su estilo de juego logrando una cuarta posición en la clasificación final.

En individuales, los representantes del CB Xàtiva no lograron acceder a la fase final. Arnau Ballester y Meshack Martínez quedaron segundos de grupo y Alexis Piñero tercero, todos ellos ganando al menos uno de los encuentros disputados, pero que no fue suficiente para lograr el paso a la siguiente ronda.

Próximas competiciones

El próximo sábado 25 de octubre, el pabellón Municipal Jaime Alegre de Enguera acogerá una nueva competición de ámbito territorial, concretamente el Máster Autonómico de las categorías Sub-15 y Sub-19. Esta cita reunirá a un total de 75 deportistas de varias comunidades autónomas, entre ellos a ocho jugadores del Club Bádminton Xàtiva que apuran las últimas competiciones de la temporada para seguir ganando experiencia y puntos de cara a la cita más importante de la temporada los Campeonatos de España.