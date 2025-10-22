La brecha entre el eje más rico y el más pobre de Xàtiva se amplía a 17.000 euros

El lugar de nacimiento o de residencia determina en buena medida las condiciones de vida de las familias. En Xàtiva, no es lo mismo residir en el barrio del casco antiguo delimitado por las calles Sant Feliu, Ventura Pascual, Capuxins y Blanc que hacerlo en el eje conformado por la Albereda Jaume I y la Avenida República Argentina. Entre estas dos zonas urbanas -la más pobre y la más rica de la capital de la Costera- apenas hay 700 metros de distancia, pero las diferencias en cuanto a renta son notables: los hogares del primer sector ingresan una media de 25.159 euros netos al año, mientras que en los del segundo dicha cuantía se eleva a 41.839 euros.

La brecha entre ambas secciones censales era de 15.000 euros en 2020. En 2021, la diferencia entre el barrio más acaudalado (entonces el eje Murta-Maravall lideraba la clasificación) y el de menos recursos (entonces el Carmen era el farolillo rojo) se estrechó hasta los 14.275 euros. En 2023, la grieta ha vuelto a ensancharse, al situarse en torno a los 17.000 euros, según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y eso que en la zona de Sant Feliu, donde el 25% de los residentes tienen más de 65 años, los rendimientos netos por hogar han aumentado desde 2019 en 3.000 euros, un 13%. Aún así, el 30% de vecinos están por debajo del umbral de la pobreza.

Si se toma como referencia la mediana por unidad de consumo de los hogares (un dato considerado más preciso para establecer comparaciones), esta zona de Xàtiva empata como la más desfavorecida (con 14.350 euros de renta) con otro sector situado en el extremo opuesto del casco antiguo, configurado por las calles Sant Pere, Sant Josep, Segurana y Carneros, donde el 35% de hogares viven por debajo del umbral de la pobreza. Ambas secciones se encuentran entre el 5% y el 9% más pobre de España. En el reverso de la moneda, la mediana sitúa al eje Murta-Maravall como el más acaudalado de la ciudad (y entre el 30% más rico de España), con una renta anual de 21.350 euros que ha crecido un 20% desde 2019.

Siguiendo con este indicador, el conglomerado de urbanizaciones de la Bola y Bixquert conforman la segunda zona más rica de Xàtiva (19.950 euros de renta), mientras que el Palasiet empata con la Albereda-República Argentina (19.250 €). Dicho sector, que ha registrado una gran expansión en los últimos años, es el que mayor crecimiento de la renta mediana ha experimentado desde 2019, un 28%.

Los ingresos por hogar se incrementaron en 2023 en todos los barrios, pero en unos más que en otros. En los últimos 4 años de estadísticas, el barrio del Raval (en la parte de Argenteria-Sariers-Dr. Simarro) ha contabilizado uno de los mayores aumentos de la mediana (del 24%), junto con el Carmen (23%) y la gran zona que abarca desde la Bassa hasta Sant Joaquín, incluyendo las calles Sant Domènec, Menor Cuesta, Ànimes o Rinconada Collar de la Paloma, donde la subida fue del 22%.

La mayor desigualdad, en el eje Montcada-Mercat

En el área del centro histórico perimetrada por la Albereda Jaume I y Corregeria, que aglutina Montcada, el Portal del Lleó, la plaça del Mercat y sus calles adyacentes, se constata un importante incremento de la renta media por hogar desde 2019 que bordea los 4.000 euros al año y que aleja a este ámbito de otros sectores más empobrecidos del núcleo antiguo, con 37.375 € de rendimientos medios. Son 8.000 euros más de los que se manejan en el eje inmediatamente contiguo que se conforma en torno a la Seu y que incluye las calles Font Terol, Clérigos, Ángel o Font Terol.

Sin embargo, la cifra puede resultar engañosa, puesto que la zona de Montcada-Mercat también es la que más desigualdad registra de Xàtiva según el índice de Gini (36,94 puntos sobre 100). Este hecho se refleja en la mediana por unidad de consumo, que se ha incrementado por debajo del resto de sectores de la ciudad y que no pasa de 17.850 euros anuales.

Además, en este eje del centro histórico se contabiliza uno de los porcentajes más altos de población (el 12,35%) que vive con ingresos inferiores a 7.500 euros por unidad de consumo. Esta clasificación la lidera la sección censal adyacente que abarca desde la Bassa hasta Sant Domènec-Menor Cuesta (13,97% de vecinos por debajo de 7.500 euros). En el barrio de Sant Josep, la cifra también es superior al 12%.

En la zona de la Bola y Bixquert, la renta media por hogar supera los 38.000 euros, mientras que en el sector Palasiet ronda los 35.000 €.