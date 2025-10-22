La Creu de Canals se cae a pedazos

La Creu de Canals, también llamada Cruz del Año Santo 1951, lleva tiempo cayéndose a pedazos.

Este elemento de hace siete décadas, que forma parte de un itinerario muy transitado por los excursionistas que quieren disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la Serra Grossa y desde donde se pueden observar a la perfección los términos municipales de Canals, Montesa o l'Alcúdia de Crespins, se encuentra en un estado de conservación muy precario que se ha acentuado en los últimos años y que ha llamado la atención de varios vecinos preocupados por la posible desaparición de esta figura emblemática del patrimonio canalense.

La Cruz del Año Santo-1951 de Canals. / Levante-EMV

La asociación La Pebrella de Canals ya alertó hace más de una década al Ayuntamiento de Canals de las malas condiciones de la cruz, pero desde entonces no se ha practicado ninguna actuación para restaurar el elemento, cuyo deterioro se ha acelerado con el paso del tiempo como consecuencia de la erosión y las condiciones meteorológicas adversas.

La mayor parte del revestimiento exterior de la escultura se ha desprendido de la base y se encuentra a los pies de la Creu formando cascotes. En pie queda la estructura metálica interior que sirve de cimiento y el círculo de la parte superior de la cruz, donde se lee la referencia al Año Santo de 1951 y que se mantiene -por el momento- intacto.