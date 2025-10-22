El festival Mon·Doc 2025 de Montaverner presenta el cartel y la programación oficial
El acto reúne a decenas de asistentes en una gala llena de emoción y cultura celebrada en el auditorio Luis Peiró
La Mostra Internacional de Cinema Documental, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre, ha recibido este año 200 documentales
Montaverner dio el pasado viernes el pistoletazo de salida al Mon·Doc 2025, la decimoséptima edición de la Mostra Internacional de Cinema Documental, con la presentación del cartel y la programación oficial. El acto, celebrado en el auditorio Luis Peiró, reunió público, autoridades y amantes del cine en una velada llena de emoción y cultura.
Durante la gala se desveló la imagen oficial del Mon·Doc, una creación de la diseñadora local Raquel Pau Sanz, que ha sabido captar a la perfección la esencia y el espíritu del festival, destacan desde el Ayuntamiento de Montaverner, que remarcan que, con esta nueva edición, el Mon·Doc consolida su trayectoria y reafirma su prestigio dentro del panorama cinematográfico estatal, como demuestran los más de 200 documentales presentados este año.
El Mon·Doc 2025 se celebrará del 14 al 22 de noviembre y ofrecerá una amplia programación con proyecciones, actividades paralelas y encuentros con creadores, todo con entrada libre y gratuita para el público asistente. Un festival que, año tras año, continúa creciendo y consolidándose como un referente cultural y cinematográfico de primer nivel.
La velada concluyó con la actuación del dúo Aria Music, que deleitó los asistentes con una interpretación elegante y emotiva de bandas sonoras de películas, poniendo así un broche de oro a una noche dedicada a la pasión por el cine documental.
