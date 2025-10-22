La Gala de l'Esport de Ontinyent premiará a deportistas de 25 clubes locales

La Gala de l'Esport de Ontinyent 2025 reconocerá este viernes a deportistas y equipos de 25 clubes locales en un acto que tendrá lugar al Teatro Echegaray a partir de las 19.30 horas. El acontecimiento estará presentado por la reconocida periodista de Televisión Española Lourdes García Campos y contará también con tres exhibiciones de baile a cargo de Masters Ballet, que actuará en diferentes momentos de la velada para animar una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo ontinyentí.

Durante la gala, el ayuntamiento rinde homenaje a deportistas de disciplinas muy diversas que a lo largo del último año han destacado por sus resultados, su trayectoria o su compromiso con el deporte base. Este año serán galardonados, entre otros, el equipo Iberdrola del Club Gimnasia Rítmica Deportivo Ontinyent, el equipo infantil femenino del Club Voleibol Ontinyent, y varias representantes del Club En Forma Ontinyent, como Cristina Soriano, Silvia Sancho, Maruja Ferré y Àurea Ortiz. También recibirá reconocimiento el tenista Nil Valdés, del Club Tenis y Pádel Polideportivo Ontinyent, así como los deportistas de CEPIVALL Marco Sanz Leal y Sergio de la Virgen Juan.

Otros galardonados serán Rafael Ibáñez Tormo, del Club Kárate Dojo Kurobi; los nadadores Lucas Revert, Ulises Iaschuk, Asier Gramage y Asier Sendra, del Club Natació Ontinyent; y Ferran Reig Penadés, del CAVA Ontinyent Club Atletismo. El Ontibasket será reconocido mediante una selección de jugadores de la liga local, mientras que del Club Tiro con Arco Ontinyent destacará la joven arquera Lucia Juan. También habrá menciones para el equipo femenino de raspall del Club Pilota Ontinyent, para Vicente Pla y José Luis García del Club Tenis Ontinyent Helios, y para el equipo alevín femenino del Ontinyent Club de Bàsquet.

El reconocimiento se extenderá a entidades y deportistas como Beatriz Fita, del Club Deportivo Adaptado La Vall; Vera Mollà, del Club Ciclista Ontinyent; o Rafael Insa, del Club Deportivo de Caza La Fontana. También serán distinguidos Nacho Esparza y José Llin, representantes del Centro Ocupacional “José Antonio Bodoque”, por su implicación en la actividad deportiva inclusiva. Además, el Club Deporte Base Ontinyent será reconocido por su sección de fútbol femenino, y Antonio Tortosa Pla por el Club Triatló Ontinyent.

En las artes marciales, se homenajeará Ángel Cano, del Club Judo Fon Do Kan en la disciplina de yudo, y Vicente Cuesta y José Vicente Mullor, en la disciplina de jiu-jitsu. El fútbol también tendrá protagonismo con el reconocimiento a Pau Sanchis, del Ontinyent 1931 CF, y al equipo infantil del Club Fútbol Clariano. Completarán la lista Juan Ramón Reyes, del Club Frontenis Ontinyent; Javi Pastor, del Club Ciclista Ralph’s Bikes; y Rafael Bellver, de Eurobikers Ontinyent. El regidor de Deportes, Ferran Gandia explicaba que "este año, por cuestiones de agenda, no ha sido posible contar con la presencia de Orlando Ortega, con quien mantendremos contacto para rendirle homenaje próximamente", avanzaba. El regidor destacaba que “la Gala de l'Esport es una cita muy especial para la ciudad, un acto de reconocimiento colectivo a todas y todos quienes hacen posible la actividad deportiva en Ontinyent”. En palabras de Gandia, “en la gala premiamos deportistas propuestos por sus propios clubes, y esto refleja la vitalidad de nuestro tejido asociativo, con más de treinta entidades en activo de manera regular. Este tipo de actos muestran la fuerza y la potencialidad del deporte ontinyentí, desde los deportistas de élite hasta aquellas personas que practican deporte o vida saludable de manera individual”.

En cuanto a la presentadora, Lourdes García Campos es una periodista deportiva con más de veinte años de experiencia en Televisión Española, donde ha cubierto siete Juegos Olímpicos, desde Sidney 2000 hasta París 2024, y ha trabajado en programas como Estudio Estadio, El Rondo o Conexión TDP. Gandia destacaba que “es un orgullo poder contar con una profesional de su prestigio, su voz y experiencia darán todavía más relieve a una gala que quiere ser un homenaje a todo el deporte ontinyentí”.