Indemnización de 5.300 euros por las filtraciones de agua en una casa de la calle Sant Pere de Xàtiva

Una avería registrada en 2024 en la arteria principal de la red de distribución municipal de agua potable número 2 de Xàtiva se ha saldado con una indemnización de 5.352 euros como consecuencia de los daños materiales provocados por las filtraciones en una vivienda de la calle Sant Pere.

Después de analizar el caso, el Ayuntamiento de Xàtiva ha reconocido su responsabilidad en los hechos y ha declarado el derecho de la compañía aseguradora del inmueble afectado a percibir la citada cantidad.

Un informe del ingeniero técnico de obras puso de manifiesto que la avería se produjo en febrero de 2024 en una junta de unión de la conducción hidráulica de fibrocemento de 150 milímetros de diámetro a su paso por la calle Sant Pere. Una vez localizada la fuga, se procedió a su reparación posterior.

La presión hidráulica registrada debajo del suelo de la vivienda siniestrada terminó provocando el levantamiento del pavimento y la aparición de manchas de humedad en las paredes de la parte baja del inmueble, por lo que la propiedad reclamó la correspondiente compensación económica al ayuntamiento como responsable del mantenimiento de la infraestructura y las instalaciones de la red municipal de aguas potables.

El importe de la indemnización supera la franquicia establecida en la póliza del seguro de responsabilidad civil suscrita por el consistorio, por lo que la administración local debe hacerse cargo del pago de 2.500 euros, mientras que los restantes 2.852 euros serán asumidos por la aseguradora contratada a tales efectos.