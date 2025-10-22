Llega la Fira de L'Olleria 2025: Cinco días de atracciones, diversión, cultura y gastronomía

L’Olleria ha hecho pública la programación de la edición 2025 de su feria, con cinco días llenos de actividades, música, gastronomía y diversión que, del 23 al 27 de octubre, convertirán el municipio en el punto de encuentro de vecinos y visitantes.

La Fira de L'Olleria, cuyos orígenes se remontan a 1687 con el Privilegio Real de Carlos III, es uno de los acontecimientos más esperados del año y este año regresa con una oferta variada para todos los públicos. Los asistentes podrán disfrutar de espectáculos musicales, exposiciones, atracciones, actividades deportivas y propuestas gastronómicas que llenarán las calles de ambiente festivo y buenas sensaciones.

Este año, la feria vuelve a contar con una programación diversa, además de las atracciones mecánicas y los tradicionales puestos. Del 24 al 26 de octubre, en la calle Ausiàs March volverá a instalarse la feria gastronómica “Tasta L’Olleria”, con expositores de productores y hosteleros locales y de toda la comarca, así como actuaciones musicales para amenizar cada jornada.

Asistentes a la Feria de l'Olleria de la edición del pasado 2024. / Ajuntament l'Olleria

Además, una parte esencial de estos días de celebración es el apoyo y la colaboración de las diferentes asociaciones y clubes deportivos del municipio, como el Club Ciclista Cap Amunt, con una vuelta cicloturista para todos los públicos, y el Club de Ajedrez de L’Olleria, que ha organizado un torneo por equipos. Además del Grupo 2 Rodes Clàssiques, que este año celebra la 28.ª edición de su Vuelta de Motos Antiguas, con salida desde la localidad y un recorrido por toda la Vall d’Albaida, y la Asociación Amics del Cavall, que evoca la tradición ganadera de esta feria con su exhibición ecuestre.

"Mucho más que una fiesta"

El alcalde, Ramon Vidal Soler, ha destacado la importancia de esta cita para el municipio: “La Fira de L’Olleria es mucho más que una fiesta; es una expresión de nuestra historia y de nuestra identidad como pueblo, y una oportunidad para reencontrarnos, compartir y celebrar aquello que nos une. Este año hemos preparado una programación pensada para todas las edades y gustos, con actividades que reflejan la vitalidad de nuestro municipio.”

El ayuntamiento invita a toda la ciudadanía y a la gente de la comarca y alrededores a visitar L’Olleria para descubrir todas las actividades previstas durante estos días tan especiales.