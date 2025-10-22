Subastan en Ontinyent una vivienda en ruinas del siglo XIX por 9.000 euros

"Vivienda en estado de ruina, para reformar a tu gusto. ¡No pierdas esta oportunidad!". Este es el mensaje utilizado como reclamo por una inmobiliaria con sede en la ciudad de València que ofrece, en la modalidad de venta por subasta, una vivienda en Ontinyent situada en un edificio de tres alturas sobre rasante, sin ascensor, construido en el año 1890.

Lo más seductor del anuncio es el precio de partida de la subasta: solo 9.300 euros. Una 'ganga' en los tiempos que corren. El precio medio de los inmuebles a la venta en Ontinyent según Idealista.com es de 1.043 euros el metro cuadrado, mientras que el piso ofertado se sitúa en un coste de apenas 108 €/m2. Eso sí, su estado de ruina obliga a ejecutar una remodelación integral.

El inmueble se sitúa en pleno barrio de Poble Nou, concretamente en la estrecha y difícilmente accesible calle peatonal Cantalar de Sant Vicent, en el núcleo de un eje del casco antiguo de Ontinyent perimetrado por el Carrer Maians y la Plaza Santo Domingo. El edificio está rodeado de viviendas residenciales de características similares y, según el anuncio, "dispone de buen acceso a las principales vías de comunicación y se encuentra en una zona tranquila, próximo a todo tipo de servicios y comercios".

La vivienda en subasta, que ocupa 86 metros construidos (79 m2 de ellos útiles) y no dispone de calefacción, cuenta con una superficie distribuida en salón, cocina, tres dormitorios y un baño. En los últimos meses, se han subastado diferentes inmuebles con características históricas en Ontinyent, como la gran masía de la Torre de Marcos, que perteneció a la nobleza.