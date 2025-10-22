Xàtiva amplía los contenedores en Bixquert con cuatro puntos más de recogida

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado la segunda fase de contenerización en Bixquert, con la cual se ampliará el número de contenedores y puntos que se habían planteado inicialmente con el nuevo contrato de limpieza. Esta mañana ha tenido lugar una reunión entre la concejala de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Maria Beltrán, y la Asociación de Vecinos de Bixquert con el fin de explicarles esta implementación.

Con esta nueva distribución, Bixquert contará con un total de 27 islas de contenedores —frente a las 31 anteriores—, 14 con carga lateral (que ya están operativas) y otras 13 con carga trasera, que estarán listas en las próximas semanas.

Con estas islas, que aumentan la capacidad de todas las fracciones en toda la zona diseminada, la intención es facilitar la recogida separada de las fracciones selectivas, reduciendo la cantidad de residuos que va al vertedero. Algunas islas se han reubicado, y las pocas que han sido eliminadas responden a la configuración del camino, a la proximidad de nuevas ubicaciones de contenedores o a la falta de espacio para poder llevar a cabo la recogida.

«La reunión con la asociación de vecinos de Bixquert ha sido muy positiva y constructiva. Hemos podido explicarles con detalle el proyecto de la segunda fase de contenerización, incluyendo las ubicaciones previstas para las nuevas islas de contenedores. Además, hemos resuelto todas las dudas y recogido las aportaciones de los vecinos, que siempre son fundamentales para mejorar el servicio y adaptarlo a las necesidades reales de su entorno», ha explicado la concejala de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Maria Beltrán, quien ha destacado que «desde la concejalía continuamos trabajando para ofrecer un sistema más eficiente, sostenible y cómodo para todos los residentes de Bixquert, avanzando así hacia una mejor gestión ambiental en nuestro municipio».