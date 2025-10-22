Xàtiva da un ultimátum a un casal fallero por las "reiteradas" quejas vecinales

El Ayuntamiento de Xàtiva ha remitido a la Associació Cultural Falla Tetuán un aviso de clausura del casal ubicado en la calle Beato Jacinto Castañeda, entre Botigues y Corretgeria.

El trámite forma parte del procedimiento administrativo que el consistorio ha abierto a la comisión a raíz de las quejas vecinales por el ruido y apoyándose en unos informes técnicos y una inspección municipal que han apuntado a la supuesta realización de actividades en el local "sin autorización" y que "exceden las condiciones que otorgan la licencia de sede festera de tipo B" de la que dispone la falla.

El acuerdo adoptado el pasado 13 de octubre por la junta de gobierno local, que se hizo público ayer, plantea dos opciones a la comisión para evitar el cierre: o se ajusta al uso contemplado en la licencia concedida o tramita la obtención de una licencia de tipo C, que, según los informes, se correspondería más con la actividad registrada en el inmueble. Ello implicaría realizar reformas para adaptarse al nuevo escenario. Estas cuestiones serán abordadas este miércoles en la reunión que ha solicitado la junta gestora de Tetuán con la regidora de Cultura Festiva y el alcalde para abordar la situación y los posibles caminos a seguir.

Según la normativa autonómica, en las sedes festeras de tipo B se pueden efectuar actividades relacionadas con la fiesta, entendiéndose por tales las reuniones y comidas de hermandad, las celebraciones de fiestas nacionales y autonómicas, los ensayos de actos o los campeonatos de juegos de mesa, entre otros. Las sedes festeras de tipo C, en cambio, se enmarcan dentro del concepto de «salas polivalentes» y, de acuerdo con lo regulado en la ley, son consideradas como «establecimientos públicos», por lo que se rigen por la normativa en materia de espectáculos.

Como consecuencia de las denuncias vecinales, el pasado 4 de febrero el ingeniero técnico municipal del ayuntamiento emitió un informe en el que indicó que las actividades que se desarrollaban en el casal de Tetuán "no son compatibles con un local Tipo B". Dicho documento también señaló la "ausencia de medidas correctoras en materia de contaminación acústica y calidad ambiental que permitan el desarrollo de la actividad de ambientación musical". Dicho informe fue remitido a la falla con la finalidad de que se cesara con las actividades incompatibles con la declaración de sede festera de tipo B y se adoptaran las medidas necesarias para "ajustarse a legalidad".

Sin embargo, según expone la resolución municipal, ante la "persistencia de las molestias y los incumplimientos", el propio técnico y la Policía Local efectuaron una visita al local en la que comprobaron la existencia de una instalación acústica-ambiental musical formada por dos altavoces y una mesa de mezclas, junto con una barra tipo bar de aproximadamente 4 metros con frigoríficos. El ingeniero municipal señaló que estas instalaciones no estaban autorizadas y propuso que se ordenara el precintado de las mismas, incluido el servicio de bebidas en barra.

A la vista de estas circunstancias, el consistorio inició el correspondiente procedimiento de clausura del local, que ahora se encuentra en fase de alegaciones. Desde la junta gestora de la Falla Tetuán prefirieron no realizar ayer valoraciones a este diario a la espera de abordar la problemática en la reunión de este miércoles con los responsables municipales. En cualquier caso, han mostrado su voluntad de solucionar el problema.

La amenaza de clausura del local ha despertado la solidaridad de otras comisiones y también ha puesto en guardia a algunas fallas que temen enfrentarse a la misma situación. En Xàtiva, solo existen dos casales falleros con licencia de tipo C. El resto, son de tipo B. Bajo la presidencia de Javier García Paños en la Junta Local Fallera, el ayuntamiento abonó interesos bancarios a las comisiones por insonorizar sus locales.

Acuerdo en el Raval entre vecinos y falleros

La regidora de Cultura Festiva, Maria Beltrán, recalca que no es la primera vez que el ayuntamiento inicia un procedimiento de clausura de casales: "Cuando hay denuncias de vecinos actuamos siempre igual y hablamos primero con la comisión. Lo que proponemos en este caso es que hagan un uso exclusivo del local adaptándose a la licencia tipo B o que tramiten la licencia de tipo C por la existencia de quejas vecinales reiteradas en el tiempo", explica la edil.

La regidora reitera que el objetivo siempre es "que puedan convivir las dos partes y llegar a acuerdos". Esto es lo que ha ocurrido, según ha podido saber este diario, en el barrio el Raval, donde la asociación de vecinos y la falla de esta demarcación han llegado a un acuerdo para desterrar el conflicto derivado de las molestias generadas por la carpa que se montaba en la calle Banys de la Moreria durante las fiestas.

A partir de 2026, dicha instalación se reubicará en el parque de Sariers, una solución que han aceptado tanto los residentes -que llegaron a recoger firmas para ello- como la comisión del Raval -cumpliendo una serie de obligaciones- y que ha sido avalada por el ayuntamiento. Así se evidenció en una reunión reciente en la que incluso surgieron futuras colaboraciones entre la falla y la asociación vecinal. "Entiendo las molestias de los vecinos de tienen cerca el casal de una demarcación, pero las dos partes tienen que sentarse e intentar llegar a acuerdos. Es lo que hacemos siempre", apostilla Beltrán.