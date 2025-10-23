Canals vivirá el folclore valenciano con una visita guiada por sus rincones más enigmáticos

Canals vivirá la noche de Todos los Santos de una manera muy particular. Desde la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Canals se ha desarrollado una nueva actividad para conocer los misterios y leyendas del folclore valenciano y de Canals que tenían lugar durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre.

Por primera vez «dos misteriosas guías», vestidas para la ocasión, recorrerán los puntos más místicos y enigmáticos de la localidad. La salida empezará en el antiguo cementerio, situado en la actual Escuela de Adultos, y acabará en la plaza Santísima Trinidad con una actuación musical. Durante la visita guiada se explicará el folclore valenciano relacionado con la muerte, como por ejemplo, los diferentes ritos, leyendas, dichos populares o los actos tenían lugar cuando se despedían de una persona.

Cartel de la visita guiada "Canals Misteriós". / Levante-EMV

En definitiva, con esta actividad los vecinos y vecinas descubrirán cómo vivía esa noche la gente de la localidad durante la edad media hasta el siglo pasado. Además, habrá sorpresas y un obsequio para todos los asistentes, indican desde el ayuntamiento.

La Noche de las Almas Santas de Canals tendrá lugar el viernes, 31 de octubre, a las 22.30 horas. Es necesaria inscripción previa (https://forms.gle/ALMDMN2FjQVGmjK79), ya que las plazas son limitadas.