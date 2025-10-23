El colegio de Moixent denuncia la falta de personal tras más de un mes de clases

Las quejas a la Conselleria de Educación por la falta de personal en los centros educativos de la Costera suman un nuevo damnificado. El CEIP Padre Moreno de Moixent ha denunciado las carencias para cubrir las horas de dirección del colegio. Más de un mes después del inicio del curso escolar, la conselleria sigue sin cubrir la plaza por compensación de horas del equipo directivo y la directora, Cristina Jorques Vidal, que también es maestra especializada de música, está asumiendo las dos funciones sin la ayuda requerida y con una sobrecarga laboral extrema.

Los docentes con alguna especialidad y que ocupan también un cargo en la dirección de un centro educativo tienen que disponer de una persona que cubra sus horas en la dirección cuando están dando las clases. La directora del CEIP Padre Moreno de Moixent es también la maestra especializada de música y ha denunciado que, desde el inicio del curso, viene solicitando a la conselleria que adjudique el puesto de trabajo de compensación de horas directivas, una demanda que la administración autonómica sigue sin atender casi dos meses después de comenzar las clases.

La situación provoca que Jorques esté realizando las funciones de directora “fuera de la jornada laboral, para no desatender al alumnado". "Estoy dando todas las clases de música del colegio, porque me sabe mal que los perjudicados sean los alumnos, y hago las funciones de dirección cuando acaba mi jornada laboral. Y así no se puede hacer ninguna de las dos cosas bien”, lamenta.

Instalaciones del CEIP Padre Moreno de Moixent. / Levante-EMV

Cristina Jorques ha expuesto la situación a Inspección Educativa, que ha trasladado el asunto a Dirección Territorial de la Conselleria de Educación, “pero nadie hace nada por solucionarlo. Nos dicen que está aprobado, pero la plaza no se adjudica”, incide la directora. “No sabemos a quién aclamarnos. Hemos llamado por teléfono, enviado correos electrónicos, lo hemos comunicado a inspección, pero no nos dicen nada, no tenemos ayuda de nadie. Es una vergüenza”, señala.

La problemática no es nueva y ya ha ocurrido otros años. El curso pasado se adjudicó algo antes, en septiembre, pero hace dos cursos, el personal de compensación del equipo directivo llegó al colegio de Moixent el 22 de noviembre. La directora teme que este año se alargue igual y reclama una solución inmediata. Afirma que casos como este provocan la desmotivación para asumir cargos directivos por parte de los maestros. “La gente que asumimos la dirección somos personas activas, implicadas en la tarea educativa y que lo vivimos con pasión, pero la carga burocrática, más la suma de funciones nuevas que cada vez se nos reclama y el poco apoyo por parte de la conselleria, hace que los directores y directoras nos desmotivemos y perdamos la ilusión. Y está haciendo muy complicado que nuevas generaciones quieran asumir estos cargos”, alertaba.

Falta educadora

La falta de personal para cubrir las horas de dirección no es la única carencia que sufre el CEIP Padre Moreno de Moixent. En el colegio también falta por cubrir la plaza de educadora de educación especial. La directora señala que la educadora que atiende al alumnado con necesidades especiales comenzó el curso, pero “hace unas tres semanas pidió la baja y desde entonces estamos sin educadora de educación especial”. La dirección del centro ha trasladado también esta situación a la conselleria, que de momento tampoco ha atendido la solicitud de la escuela y sigue sin cubrir la vacante. En el colegio hay varios niños y niñas con necesidades especiales que ahora no cuentan con la educadora especializada. Los docentes del colegio están realizando ahora estas tareas, de modo que la situación provoca una sobrecarga de trabajo para estos maestros, que realizan sus labores docentes y las de la educadora. La directora afirma que la situación “es insoportable. Y si se alarga en el tiempo será peor”, advierte Cristina Jorques.

El colegio de Moixent se suma así a otros centros de la Costera, como el José Mollà y el Vicent Rius de Canals, el CRA La Costereta (colegio rural agrupado que abarca localidades como Cerdà, Torrella y la Granja de la Costera), el CEIP Crist del Miracle de la Llosa de Ranes y el IES de Vallada, donde la falta de personal sigue sin solucionarse más de un mes después del inicio del curso escolar, con los perjuicios que ello comporta tanto para los docentes como para el alumnado de los centros educativos.