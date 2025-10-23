Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La diputación desbloquea 338.000 euros del Pla de Trinquets en Canals, la Llosa y Ontinyent

Ens Uneix acusa a Compromís de «faltar el respeto a Ontinyent» tras decir su portavoz que el ‘carrer de la pilota’ es un «invento» para captar la inversión

El pleno de la diputación celebrado este jueves.

El pleno de la diputación celebrado este jueves. / DV

Lluis Cebriá

Xàtiva

La Diputació de València ha dado este jueves juz verde, una por una, a 22 de las subvenciones que quedaron sobre la mesa hace un mes tras el voto en contra del PSPV y Compromís. Entre el listado de ayudas nominativas aprobadas, con una inversión total de 2,4 millones de euros, destacan los seis proyectos de mejora de trinquets, entre los que figuran importantes inversiones en La Llosa de Ranes (138.000 euros) y Canals (50.000 euros), así como el ‘Carrer de la Pilota’ de Ontinyent (150.000 euros).

Esta última actuación suscitó un tenso rifirrafe entre Compromís y Ens Uneix cuando la portavoz valencianista, Dolors Gimeno, acusó al gobierno de la diputación de «sacar un Pla ‘fake’ de trinquets» con «dineros regalados a dedo a sus pueblos». Como ejemplo para apoyar su tesis, Gimeno llegó a decir que «mira si es así que Ontinyent, que tenía un trinquet en buenas condiciones, se ha inventado una calle para recoger dinero».

Visiblemente molesta con esta afirmación, la vicepresidenta primera de la diputación y portavoz deEnsUneix, Natàlia Enguix, salió al paso para afear a Gimeno lo que consideró una «grave falta de respeto hacia Ontinyent». «A ver si se atreve a decir en Ontinyent que nos hemos inventado la calle de la pilota. A usted que le gusta tanto venir, le invito que le diga a aquellos que juegan en la calle a la pilota todos los días que son un invento», señaló Natàlia Enguix. «A su portavoz en Ontinyent (de Compromís) le saldrá a pagar gracias a usted», ironizó a continuación la también regidora ontinyentina.

Espacio en la calle

Aunque Ontinyent dispone de un trinquet activo, con actividad formativa y competitiva, la capital de la Vall d’Albaida también cuenta con espacios donde la pilota ha estado históricamente arraigada Es el caso de la calle del Altet de Sant Joan, un espacio utilizado como instalación deportiva desde los años cuarenta, donde varias generaciones de ontinyentins han jugado a la pilota valenciana. El ayuntamiento pretende desplegar una intervención presupuestada en 170.000 euros para poner en valor este deporte como «manifestación cultural y seña de identidad». La inversión contempla el marcaje de las líneas de juegos de varias modalidades.

Tanto Compromís como el PSPV mantuvieron en el pleno el voto en contra a las seis actuaciones en trinquets aprobadas. Gimeno mostró su rechazo a «un plan clientelar», mientras el socialista Carlos Fernández Bielsa pidió incluir a otros municipios como Museros, Llutxent y Sagunto. La diputada del PP Laura Sáez defendió que el Plan de Trinquets «tiene el aval de la Federació de Pilota», al tiempo que «cuadruplica el último plan que hizo la institución en 2018».

