Vaivén
Enganchón entre Ens Uneix y Compromís en la diputación por la calle de la pilota de Ontinyent
La portavoz valencianista Dolors Gimeno dice que Ontinyent se ha "inventado" la vía para captar una inversión del Pla de Trinquets y la vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, le responde: "A ver si se atreve a venir a decirle a aquellos que juegan en esa calle que son un invento"
El pleno de la Diputación de Valencia de este jueves ha dejado un tenso rifirrafe entre la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, y la vicepresidenta de la corporación provincial y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, a cuenta de las inversiones que recibe Ontinyent.
Durante el debate de uno de los puntos de aprobación de una serie de subvenciones nominativas, Gimeno ha acusado al gobierno de la diputación de "sacar un Pla 'fake' de trinquets" con "dineros regalados a a dedo sus pueblos". Como ejemplo para apoyar su tesis, la portavoz de Compromís ha llegado a decir que "mira si es así que Ontinyent, que tenía un trinquet en buenas condiciones, se ha inventado una calle para recoger dinero".
Visiblemente molesta con esta afirmación, la vicepresidenta de la diputación ha salido al paso para afear a Gimeno sus palabras, que ha calificado de "falta de respeto". "A ver si se atreve a decir en Ontinyent que nos hemos inventado la calle de la pilota. A usted que le gusta tanto venir a Ontinyent, le invito que le diga a aquellos que juegan en la calle a la pilota todos los días que son un invento", ha señalado Natàlia Enguix. "A su portavoz en Ontinyent (de Compromís) le saldrá a pagar gracias a usted", ha ironizado a continuación la también regidora ontinyentina.
Aunque Ontinyent dispone de un trinquet activo, con actividad formativa y competitiva, la capital de la Vall d'Albaida también cuenta con espacios donde la pilota ha estado históricamente arraigada, como demuestran las fuentes documentales y gráficas. Es el caso de la calle del Altet de Sant Joan, donde el Ayuntamiento de Ontinyent pretende desplegar una intervención presupuestada en 170.000 euros para poner en valor la pilota ontinyentina "no solo como deporte, sino también como manifestación cultural y seña de identidad”, tal como indicó Enguix cuando anunció la iniciativa. La inversión contempla el marcaje de las líneas de juegos de varias modalidades de este deporte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- La prensa internacional sitúa a València en el centro de la 'turismofobia
- Familias de los desparecidos de la dana: "Es una buena noticia que hayan encontrado a Javi, nunca hemos perdido la esperanza"