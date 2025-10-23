El Eset Ontinet busca la primera victoria en la visita al Club Atlético Montemar de Alicante

El primer equipo masculino del Ontinyent Club de Bàsquet, el Eset Ontinet, retomará este domingo la competición liguera de la Tercera FEB después de tocarle descanso en la jornada 3, y regresa a la competición con el objetivo fijado en conseguir la primera victoria de la temporada. Los ontinyentins viajarán a Alicante para enfrentarse al Club Atlético Montemar.

Los de Sama buscarán la primera victoria en casa de un rival que tampoco ha ganado ningún encuentro, por lo cual uno de los dos equipos se estrenarán en el recuento de triunfos. El duelo será a las 18.00 horas del domingo en las instalaciones del CA Montemar.

Las chicas del Eset Ontinet que se estrenaron en la liga con victoria frente al CBI Elche. / Ontinyent CB

Por lo que respecta al Eset Ontinet femenino, el equipo empezaba la competición el pasado domingo cuando recibía al CBI Elche en el pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción. Las ontinyentinas ganaban por un contundente 66-33. El partido servía también como presentación de dos nuevos fichajes: las hermanas Lupe y Carmen Ruiz. Las jóvenes, de 22 años, llegan desde el club alicantino Cabo Mar.

Para esta jornada, el equipo dirigido por Tono Amador viajará también el domingo a Alicante, como sus compañeros del masculino. En concreto, será a las 11.00 horas en el polideportivo Juan Antonio Samaranch, casa del Bàsquet San Gabriel.