Una feria da la bienvenida al alumnado del campus de Ontinyent

El campus de Ontinyent daba este jueves la bienvenida al alumnado universitario con la celebración de una fiesta de bienvenida que ha incluido una feria con estands informativos, música y animación. La actividad, desarrollada por la mañana en el patio del aulario nuevo, estaba organizada por la Delegación de Estudiantes con la colaboración de la Fundació Universitària, de la cual forma parte el ayuntamiento.

El alcalde de Ontinyent y presidente de la Fundació Universitària de la Vall d'Albaida, Jorge Rodríguez, visitaba el campus acompañado por el regidor de Educación, Ferran Gandia, junto con la vicerrectora de Transformación Docente y Formación Permanente de la Universitat de València, Ángeles Solanes, y representantes del equipo directivo del campus, encabezados por su director, José Cantó. En la fiesta de bienvenida se disponía de estands explicativos de las diferentes propuestas, actividades y convocatorias previstas para el curso 2025-2026, dinamizándose la actividad con un refrigerio con horchata y fartons y con la música de una pareja de Dj's.

Jorge Rodríguez destacaba “la importancia de continuar manteniendo vivo el espíritu de campus universitario activo y participativo que identifica Ontinyent”, y valoraba muy positivamente la celebración de esta jornada como “una oportunidad para dar a conocer todos los servicios que la universidad puede ofrecer al estudiantado, tanto desde el propio campus como desde el resto de campus de la Universitat de València”. El alcalde añadía que “lo hacemos, además, con la presencia de la vicerrectora Ángeles Solanes, que conoce de primera mano todos los retos que tenemos por delante, desde continuar avanzando con los grados y el máster oficial que ya se ofertan en la ciudad, hasta el gran reto del futuro grado en Veterinaria”.

En cuanto a este proyecto, Rodríguez explicaba que “hay sobre todo satisfacción, porque la universidad está actuando con mucha diligencia e interés. Desde el primer momento se ha puesto en marcha la redacción del proyecto, que está ya en proceso de adjudicación con doce ofertas presentadas y más de un millón de euros de presupuesto para redactar el proyecto del aulario, el hospital virtual, los laboratorios y otras instalaciones. Además, se trabaja con un plazo de cuatro meses para la redacción, por lo tanto, vamos dando pasos adelante, que es lo más importante”.

Por su parte, Ángeles Solanes destacaba “el orgullo de la Universitat de València por ver como el campus de Ontinyent está adquiriendo el protagonismo que merece, siempre de la mano del ayuntamiento, que nos da todo el apoyo y nos facilita muchísimo el trabajo”. Solanes añadía que “nuestra idea es que continúe así, que cada vez sea más grande y que el estudiantado vea que Ontinyent es, en realidad, un campus prioritario para la universidad, donde puede disfrutar de los mismos servicios que tendría a cualquier otro de nuestros campus”, concluía.