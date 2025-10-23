El Gran Jordiet, Hannah Alba, Víctor Labrado y Cristina Verbena, la apuesta de otoño en las Bibliotecas de Ontinyent

Este jueves, en la víspera del 24 de octubre, Día de las Bibliotecas, se han presentado en rueda de prensa las actividades del programa ‘Llegint creixem’ de la concejalía de Bibliotecas del Ayuntamiento de Ontinyent para el otoño. El regidor de Bibliotecas, Nico Calabuig, ha explicado la programación, que constará de cuatro actividades, caracterizadas por su innovación y calidad. Estas se repartirán en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y estarán dirigidas a diferentes edades, para cubrir en conjunto todos los públicos, desde bebés, pasando por niños y niñas, familias, hasta público adulto. Además, ‘Llegint creixem’ volverá a tener presencia en Sant Rafel y Sant Josep, siguiendo con la apuesta para hacer llegar las actividades a diferentes barrios.

En palabras del regidor de Bibliotecas, Nico Calabuig, “hemos querido cerrar el año con una nueva edición de ‘Llegint creixem’ en otoño, centrada en ofrecer actividades de calidad, diferentes y enriquecedoras. Con estas propuestas queremos profundizar en el impulso de la animación lectora en las bibliotecas públicas de Ontinyent, y también desarrollar una oferta lúdica y cultural que fomente la convivencia, el aprendizaje y el aprecio por los libros y las historias. En esta ocasión planteamos cuatro actividades que permitirán dirigirnos a todos los públicos, de diferentes maneras. Además, dos de ellas se realizarán en la Biblioteca de Sant Josep y dos a la de Sant Rafel, reforzando la apuesta por la animación lectora en los diferentes barrios”.

Calabuig ha apuntado que “la programación arranca el próximo lunes, 27 de octubre, con ‘Tres vegades tres', a cargo del Gran Jordiet. Esta actividad, dirigida a un público de 2 a 6 años con acompañantes, mezcla un espectáculo de cuentos, música y acrobacias que permite crear un universo visual, sonoro y expresivo muy atractivo para los más pequeños y pequeñas. La actividad tendrá lugar a las 17.30 horas en la Biblioteca de San Rafel. Posteriormente, el lunes 3 de noviembre será el turno de ‘Contes per a passar-ho de por’, a cargo de la actriz y narradora Hannah Alba. La propuesta, orientada a público familiar a partir de 6 años, hará temblar de risa, y reflexionar sobre el miedo en un ambiente divertido, a través de canciones, relatos y sortilegios. Esta actividad tendrá lugar a las 17.30 horas en la Biblioteca de Sant Rafel.

La siguiente actividad se celebrará el martes 11 de noviembre, y será la 'Contada de rondalles', por parte del narrador oral Víctor Labrado. "A través de una selección de leyendas y fábulas valencianas, conoceremos criaturas ambiguas, presencias extrañas y hechos extraordinarios, que nos introducirán en el mundo simbólico y fantástico", explicaba. La actividad está orientada a público adulto, y tendrá lugar a las 18.30 horas en la Biblioteca de Sant Josep. Por último, el lunes 15 de diciembre será el momento de “La suave lluvia”, a cargo de Cristina Verbena. Se trata de una sesión sensorial y poética para criaturas de 1 a 4 años con acompañantes, que combina juegos de falda, cantilenas tradicionales, poemas populares y libros álbum, para crear una experiencia íntima, musical y corporal. La actividad se realizará a las 17.30 horas en la Biblioteca de Sant Josep, y necesita inscripción previa, en el teléfono 96 238 67 37 o presencialmente en las bibliotecas, ha señalado el regidor.

Nico Calabuig ha concluido subrayando que “invitamos a toda la ciudadanía a participar de estas actividades de ‘Llegint creixem’, y pasar un rato divertido y diferente, centrada en las narraciones, las historias, los personajes, la música y la escucha. Y por supuesto, agradecemos a todas las personas que harán posibles las actividades, así como la productora A Contratemps y la narradora Almudena Francés, por su asesoramiento y colaboración en la coordinación de las diferentes propuestas”.