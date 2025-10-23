Un modificado de obra eleva a 19 millones el coste del nuevo IES L'Estació de Ontinyent

"La obra más importante que ha hecho este ayuntamiento". Así ha descrito este jueves el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, la construcción del nuevo IES l'Estació de Ontinyent, unos trabajos que avanzan al ritmo previsto y que permitirán que el alumnado pueda estrenar las nuevas aulas previsiblmeente en el inicio del curso 2026/2027.

Durante su visita a las instalaciones, junto a los regidores de Territorio, Óscar Borrell; el director del centro, Fran Albero; arquitectos del equipo de Ramón Esteve y responsables técnicos de la empresa constructora Grupo CLEOP, Rodríguez ha subrayado la importancia de esta actuación, presupuestada inicialmente en 17 millones de euros y a la que ahora se van a sumar, a través de un modificado, otros 2 millones de euros. "Llegaremos a los 19 millones de euros de inversión y con una previsión de finalización de las obras alrededor de junio del próximo año, con el objetivo que el curso 26-27 ya pueda arrancar en las nuevas aulas”.

El alcalde explica que esta inversión educativa prácticamente duplicará el espacio útil que antes tenía el instituto construido en 1970, al pasar de unos 6.000 metros cuadrados a más de 11.000 los m2, contando además "con tecnología punta y con unas calidades constructivas de primer nivel”. Rodríguez pone en valor el trabajo de todas las partes implicadas en el proyecto, apuntando que “estamos muy contentos tanto en cuanto a la dirección, en este caso, la dirección de Ramon Esteve y de todo su gabinete, como de la propia empresa Cleop, que están dándolo todo para llegar a los plazos y para llevar a cabo las obras”.

Incremento de precios y más amianto

La obra está organizada en cinco grandes módulos constructivos: uno dedicado a cafetería y biblioteca; otro para el salón de actas y teatro; un módulo deportivo con pabellón cubierto, vestuarios, pistas exteriores y trinquet de frailes; un módulo para la Formación Profesional; y un último módulo para ESO y administración.

El alcalde detalla que el modificado de la obra “viene derivado de cambios de precios a lo largo del tiempo de construcción o de la aparición de problemas, como por ejemplo más amianto del inicialmente previsto. Pero, sobre todo, el que permite es finalizar la obra y hacerlo sin tocar nada del proyecto ni bajar en ningún momento ningún tipo de calidad”. Tanto la dirección facultativa como el Ayuntamiento y la empresa constructora coincidían a valorar positivamente el trabajo de coordinación que se está llevando a cabo y que ha permitido avanzar dentro de los plazos establecidos. La previsión es que la parte principal del centro pueda acoger alumnado en 2026, mientras que las pistas polideportivas quedarán completamente finalizadas en 2027.