Las obras de rehabilitación integral del Ayuntamiento de Xàtiva ya tienen empresa adjudicataria

La empresa Atil-Cobra SA será la encargada de llevar a cabo las ambiciosas obras de rehabilitación del edificio donde se ubica el Ayuntamiento de Xàtiva, presupuestadas en 3,19 millones de euros. Así lo ha determinado la Mesa de Contratación del consistorio tras terminar la evaluación de las nueve ofertas presentadas.

Los trabajos se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuentan con una financiación mayoritariamente procedente de los fondos europeos Next Generation. En concreto, 2,85 millones llegan a través del programa Pirep de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, mientras que el resto será aportado por el Ayuntamiento de Xàtiva.

El proyecto prevé una renovación completa del edificio histórico, orientada a la modernización, la eficiencia energética y la mejora de la accesibilidad. Entre las actuaciones más relevantes se incluye una reducción estimada del 82% en el consumo de energía primaria no renovable, la incorporación de energía solar mediante pérgolas fotovoltaicas, la sustitución de la iluminación actual, la adaptación de rampas y accesos, la instalación de una cabina accesible y la mejora de la señalización interior y exterior.

Edificio 100% accesible desde la planta baja

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha manifestado que «la rehabilitación de la Casa de la Ciudad es una iniciativa clave que combina la conservación del patrimonio con el avance hacia un modelo urbano más sostenible e inclusivo. De hecho, gracias a esta intervención el edificio será 100% accesible desde la planta baja, por lo que no será necesario acceder por la planta menos uno para poder utilizar el ascensor».

La duración estimada de las obras es de 8 meses desde su inicio. Con esta actuación, Xàtiva da un paso más en la recuperación y actualización de un edificio emblemático que, además de seguir siendo el centro administrativo de la ciudad, se convertirá en un ejemplo de eficiencia energética y accesibilidad dentro del conjunto del patrimonio público valenciano.