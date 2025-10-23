El PSPV de la Vall achaca el retraso en la apertura del hospital de Ontinyent a la falta de contratación de sanitarios

El PSPV de la Vall d'Albaida ha afirmado que el retraso en la apertura del hospital de Ontinyent se debe a la falta de contratación de profesionales sanitarios por parte del gobierno autonómico que preside Carlos Mazón. Así lo han expresado en un comunicado tras la visita ayer miércoles del síndic de Sanidad, Rafa Simó, y la diputada Romina del Rey, del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, que visitaron la Vall d'Albaida para reunirse con alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de la comarca y abordar cuestiones sobre las inversiones de la Generalitat Valenciana, especialmente del Hospital de Ontinyent. Durante la reunión celebrada en la sede del PSPV-PSOE en Ontinyent, se mostraron por parte del Síndico de Sanidad, los números que corroboran que un 60% de las posibles llamadas al cribado de cáncer de mama no fueron realizadas.

En este sentido, se denunció que los retrasos en la apertura total del Hospital de Ontinyent se deben a la "falta de contratación de profesionales que implica las políticas recortadoras de Mazón, las cuales están provocando una notable pérdida de calidad de los servicios, por su posible privatización, engrosando una lista de espera, que en muchos casos supera los dos años para hacerse un TACO o una colonoscopia".

Los socialistas a las puertas del nuevo hospital de Ontinyent. / PSPV Vall d'Albaida

Según Simó, “no tenemos que extrañar que estos retrasos sean provocados para causar una privatización del hospital de Ontinyent, siguiendo el modelo de PP y Vox en otras comunidades autónomas”. "No hay que ir más lejos, para ver que solo con el peligro que corren las mujeres del departamento de Xàtiva-Ontinyent, quedando fuera la mayoría del cribado de cáncer de mama, entre otros hechos. La privatización de la Sanidad ya es muy conocida en la Comunitat Valenciana, desde el “Modelo Alzira” y ha perjudicado gravemente la calidad de la atención sanitaria", afirman.

Por su parte, la diputada Romina del Rey denunció "el abandono que sufre la Vall d'Albaida por parte del Gobierno de PP y Vox, que lejos de acabar las inversiones en la Vall, vende como logros el fracaso en la gestión sanitaria y toma el pelo a la población, anunciando el arreglo de un camino y la formación de un carril bici, como las obras de desdoblamiento de la CV60”.

Además, el socialista José Antonio Martínez pone de manifiesto que el equipo de gobierno de Ens Uneix en Ontinyent "ha perdido la preocupación en el hospital y la pérdida de calidad en la asistencia sanitaria, desde que pactó con el PP el gobierno de la Diputació: han perdido la motivación en favor del blanqueamiento de la derecha reaccionaria”.

A su vez, Fede Vidal, secretario general de los y las socialistas en la Vall d'Albaida, pidió a Rafa Simó y Romina del Rey que "no dejen de lado esta comarca" puesto que "los dos años de gobierno de derechas han sido nefastos, solo hay que mirar que han llamado a la criba de cáncer de mama solo al 40% de las mujeres posibles y nos quieren colar dos obras que no tienen que ver, como el desdoblamiento de la CV60”. Los socialistas presentarán mociones en todos los ayuntamientos para defender el derecho al acceso a la criba del cáncer de mama de todas las mujeres de la Vall.