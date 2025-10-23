Sant Josep de Ontinyent está entre las zonas con menor renta de España

Las familias que residen en la parte del barrio de Sant Josep de Ontinyent conformada por las calles José Simó, José Iranzo, Martínez Valls y Pintor Segrelles se encuentran entre el 1 % de la población con menos recursos económicos de España. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2023 sitúan en apenas 11.550 euros la mediana de la renta por familia en este eje residencial atravesado por la calle Salvador Tormo, a la altura de los distritos más pobres del país.

Dicha cifra que mide los ingresos netos apenas se ha incrementado un 6% en esta sección censal desde 2019, un porcentaje muy inferior al que se contabiliza de forma generalizada en el resto de sectores de la ciudad. Un abismo separa al barrio de Sant Josep de los diseminados residenciales ubicados al oeste de Ontinyent, donde se encuentran las urbanizaciones del Pilar, Helios o Les Aigües. Esta es la zona más adinerada de la capital de la Vall d'Albaida, con una renta mediana por unidad de conumo de 26.250 euros que se ha incrementado un 27% desde 2019. Quienes residen en sus chalés desperdigados están entre el 12 y el 13% de la población más rica de España.

La brecha todavía es más escandalosa si se toma como referencia la media de ingresos por hogar. Este indicador alcanza los 57.571 euros al año en el citado ámbito del diseminado, importe que multiplica por más de dos a los 21.412 euros de rendimientos que se computan en el sector más desfavorecido de Sant Josep, donde un 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y un 24% de familias ingresan menos de 7.500 euros anuales. Esta también es la zona más envejecida de Ontinyent: un 25% de sus residentes son mayores de 65 años. Con respecto al núcleo más acaudalado de la localidad hay 36.000 euros de diferencia en la renta. La brecha, además, se ha ensanchado en 6.000 euros en solo dos años, puesto que en 2021 era de 30.000 euros.

Otras tres áreas de Ontinyent se encuentran entre el 3 y el 5% de las más pobres de España. Una se sitúa también en el barrio de Sant Josep, junto a la anterior; otra abarca la zona del núcleo histórico en torno al carrer Maians, con calles como Teixidors, Tomàs Valls, Santa Rosa o Delme, y la tercera se ubica en el barrio de Sant Rafel, concretamente en el eje perimetrado por la CV-660 y la Avenida Vicent Gironés que aglutina vías como Ramón Llin, Juan XXIIII o Gaspar Blai. Estas dos últimas secciones censales empatan con una renta mediana de 13.650 euros que, en ambos casos, ha crecido un 18% desde 2019. Pese a ello, alrededor de un 40% de la población que reside en ellas se sitúa en riesgo de pobreza relativa, según el Atlas del INE.

La zona con mayor desigualdad

En las citadas manzanas de viviendas, junto con otras dos áreas aledañas, se manejan unas rentas medias por hogar de entre 22.000 y 24.000 euros, muy lejos del promedio del indicador a nivel estatal. En el corazón del casco antiguo de Ontinyent, un 23% de las familias viven con menos de 7.500 euros de ingresos anuales. También es el sector con más desigualdad de la localidad según el índice de Gini, con 32,67 puntos sobre 100.

En el resto de los diseminados residenciales del norte y el sureste de la ciudad, la renta media por hogar se situó en 2023 entre los 39.000 y los 45.000 euros. Dentro del núcleo urbano, la zona que más se le acerca en cuanto a nivel de recursos económicos abarca el Passeig de Germanies, la calle Fray Luis Galiana o la Avenida Ramón y Cajal, con una renta media por hogar de 36.316,48 euros anuales y una mediana por unidad de consumo de 18.550 euros, que se ha incrementado un 18% desde 2019.

Pero el sector que más crecimiento ha experimentado en dicha mediana de ingresos por familia (del 34%) es el gran ámbito que abarca desde el río Clariano hasta la Avenida del Lombo, incluyendo la Avenida Torrefiel, la sede de la Universitat de València, la plaça de la Vila o la calle Muralla, con una renta de 16.450 euros. Le sigue la sección censal contigua, en la que se inscribe Cantereria, la calle del Tirador o el camí de la Puríssima, con un aumento de la mediana del 21% en los últimos cuatro años con estadísticas oficiales.