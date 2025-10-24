Casc Antic Digne i Viu plantea a varios supermercados ubicarse en el núcleo histórico de Xàtiva

El día 25 de octubre se celebra el Día del Comercio Local y la Asociación vecinal Casc Antic Digne i Viu de Xàtiva, siguiendo con sus propuestas de dinamización del barrio y buscando soluciones y propuestas para revitalizarlo y dignificarlo, se ha se ha puesto en contacto con 11 cadenas de supermercados y una asociación comercial para plantearles la posible ubicación de establecimientos de proximidad en el núcleo histórico de la capital de la Costera.

Concretamente, la entidad vecinal ha contactado con la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova) que agrupa a un grupo bastante numeroso de supermercados y grandes superficies, así como con Mercadona, Consum, Más y Más, Dialprix, Hiperber, Spar, Carrefour, Día, Kuups, Economy Cash y Eroski.

"El objetivo principal de esta iniciativa es que las personas grandes, mayoritarias en el barrio, y el vecindario en general, tengan la compra diaria más fácil, sin tener que hacer grandes desplazamientos. La Asociación considera que ubicando un supermercado de proximidad se podría ayudar a revitalizar el comercio local y de proximidad en el barrio, y evitar la decadencia en la que se encuentra el mercado municipal, y el comercio local, en el barrio antiguo", aseguran desde Casc Antic Digne i Viu.

La asociación recuerda que, hoy por hoy, solos tres locales permanecen abiertos todos los días en la sede del local del mercado sedentario, y alguno más en días de mercado ambulante. "La plaza del mercado, a estas alturas, ya no tiene puesto de mercado, ya no es de mercado. La propuesta de la Asociación vecinal no es querer meter una gran superficie en el barrio, sino mantener los locales que todavía permanecen, y activar la generación de nuevas actividades que pudieran crearse alrededor", matiza el colectivo.

Desde Casc Antic también apuestan por impulsar subvenciones al alquiler de locales, condonaciones temporales de impuestos municipales, reordenación de espacios que dificultan o impiden el acceso, peatonalizaciones o espacios temáticos para actividades artesanales...