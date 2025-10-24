Compromís atribuye a un "lapsus de expresión" la afirmación sobre el "inventado" carrer de la pilota de Ontinyent

Compromís ha salido al paso de las acusaciones de Ens Uneix en relación con el debate sobre el Pla el Trinquets que se mantuvo este jueves en el pleno de la Diputación de Valencia después de que su portavoz, Dolors Gimeno, dijera que Ontinyent se ha "inventado" un 'carrer de la pilota' para captar inversiones.

"Queremos denunciar que Ens Uneix ha querido aprovechar un lapsus de expresión para desviar la atención de lo que realmente se estaba debatiendo, que es la política clientelista que, junto con el Partido Popular y Vox ha instaurado en la Diputación de València", señalan desde la coalición valencianista, que, aún así, lamenta "que se haya podido malinterpretar" la denuncia formulada por la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, en la primera intervención del punto abordao.

En la segunda intervención que la portavoz Dolors Gimeno realizó en el mismo punto del pleno, corrigió sus palabras anteriores. "No hay ningún criterio objetivo, no se ha preguntado en los pueblos (…), se inventa usted una subvención. Le vuelvo a decir que se inventa la subvención. Evidentemente, no se inventa una calle de su pueblo, solo faltaría”.

"Como ya hemos señalado en otras ocasiones -prosiguen desde Compromís- recuperar la política clientelista de Alfonso Rus y utilizar la Diputación para repartir dinero a dedo en función de criterios estrictamente partidistas, como está haciendo el gobierno PP-Ens Uneix con el apoyo de Vox en la Diputación, es ir en contra del espíritu del gobierno progresista que presidió el propio Jorge Rodríguez, con el apoyo de Compromís, Socialistas, EUPV y València En Comú en 2015".

"Gracias a aquel gobierno se establecieron criterios objetivos para que las ayudas llegaran a todos los pueblos valencianos independientemente de su color político, también a Ontinyent. Y fue una legislatura en la cual se invirtió mucho en la capital de la Vall d'Albaida, y se hizo con criterios transparentes, sin hacer trampas ni sectarismos. Pero parece que el señor Rodríguez y su actual proyecto político están muy lejos de aquel espíritu", señalan los valencianistas.

Polarizar y polemizar

Para Compromís, "el clientelismo es pan para hoy y hambre para mañana, puesto que en el supuesto de que el próximo gobierno de la Diputación fuera únicamente del PP y Vox, y el modelo de inversiones siguiera siendo a dedo, Ontinyent volvería a salir pendiente, como en los tiempos de Alfonso Rus".

"Por todos estos motivos, no aceptaremos que se nos señale para defender una política de inversiones limpia, transparente y no clientelista. Claro que queremos que se invierta en Ontinyent y en la Vall d'Albaida: queremos que se invierta haciendo las cosas bien. Asimismo, lamentamos que se quiera polemizar y polarizar a través de un error de expresión, y pedimos un debate de más nivel y centrado en los argumentos", zanja la formación.