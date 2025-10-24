El Consell respalda el proyecto de modernización y expansión de los regantes en Montaverner
La directora general de Agua confirma que la Generalitat financiará la totalidad del ambicioso proyecto de modernización de regadíos tras la fusión de varias comunidades de la Vall d'Albaida
La directora general de Agua y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Sabina Goretti, visitó este miércoles las instalaciones de la Comunidad de Regantes de la Foia del Pou, con sede en Montaverner, para conocer con más detalle el proyecto de expansión y fusión con otros dos colectivos de agricultores de la comarca, así como la tarea que desarrolla la comunidad en la gestión del agua.
El encuentro ha servido para reforzar los vínculos entre administraciones y avanzar en los objetivos compartidos de sostenibilidad. La directora general confirmó que la Generalitat va a financiar la totalidad de las obras del ambicioso proyecto que contempla la ampliación del moderno sistema de riego por goteo con tecnología punta desarrollado por la Foia del Pou para integrar a las comunidades de regantes de Colata, L’Olleria y el Pas de Montaverner.
La inversión, valorada en unos 2 millones de euros, apuesta por la modernización de regadíos, reutilizando el agua regenerada procedente de la depuradora. Esta circunstancia permitirá reducir la presión sobre el río y los costes de mantenimiento, a tiempo que se garantiza una gestión del agua más eficiente y una mejora de las condiciones de los cultivos de esta zona de la Vall d'Albaida.
Compartir costes
La tecnología y la enorme balsa de riego localizado con capacidad para almacenar 170.000 m3 con la que cuenta esta comunidad de regantes desde hace unos años abre un abanico de posibilidades muy grande para hacer extensivo el uso de las infraestructuras ejecutadas por esta entidad. La alianza permite al mismo tiempo compartir costes en un momento en el que los agricultores están sufriendo los efectos del aumento de gastos a todos los niveles, que en muchos casos provoca el abandono de cultivos.
