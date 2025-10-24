Un incendio causado por una estufa de luz deja dos policías intoxicados en Ontinyent

Dos agentes de la Policía Nacional tuvieron que ser atendidos este jueves en el hospital de Ontinyent por intoxicación de humo tras intervenir en una vivienda de la Plaça de la Coronació en la que se prendió fuego una prenda de ropa con una estufa de luz.

El aviso fue recibido por los servicios de Emergencia a las 19.24 horas. Tras el incendio, los inquilinos de la vivienda -ubicada en una planta baja de un edificio de tres plantas- cerraron la puerta de la habitación en la que había registrado el fuego y no volvieron a entrar.

Un agente de la Policía Local se personó en el lugar de los hechos y procedió a sofocar las llamas con un extintor, evitando la propagación del fuego. A continuación, acudió también una patrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes recibieron asistencia sanitaria por inhalación de humo, aunque se recuperan satisfactoriamente del incidente.

También acudieron hasta la vivienda dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyos efectivos ventilaron la vivienda para evacuar la gran cantidad de humo generada.

La policía acordonó la zona del inmueble, entre las calles Rafael Juan Vidal y Barranquet. Aproximadamente media hora después del aviso, todos los medios movilizados se retiraron una vez solucionado el problema y alejado el peligro.