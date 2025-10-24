Todo listo en Ontinyent para el festival familiar que llenará de actividad el parque inundable junto al Clariano

Ontinyent se prepara para vivir este fin de semana una nueva edición del festival familiar “Tic Tac al Parc”, una propuesta que convertirá el Parque de las Mamás Belgas en un espacio de ocio, cultura y convivencia para todas las edades.

La actividad, organizada por las concejalías de Parques y Jardines y Sostenibilidad con el apoyo de la Diputación de València, cuenta con una amplia programación de actividades gratuitas para el público familiar. La regidora de Parques y Jardines Sayo Gandia, destaca que ya está todo a punto para que las familias puedan disfrutar de un fin de semana lleno de vida en el parque, haciendo hincapié en que “hemos preparado actividades para todas las edades, desde juegos gigantes, talleres y espectáculos hasta propuestas de natura y música en directo. La idea es que cada cual encuentre su espacio y viva el parque de una manera libre y divertida”, señala.

El festival se iniciará este sábado a las 11 de la mañana con un itinerario ambiental a cargo de una escuela de naturaleza, “una actividad que permitirá descubrir de una manera divertida la biodiversidad que rodea el río Clariano”, explica Gandia. También habrá una clase abierta de Lindy Hop, una jugateca para los más pequeños, talleres de creatividad, espacios gastronómicos y una "fireta" de artesanía local. La tarde incluirá espectáculos familiares e itinerantes, magia y música en directo, en un ambiente muy participativo, añade la regidora.

Más actividad el domingo

El domingo la programación continuará con actividades de danza, talleres y espectáculos, e incluirá la presentación del nuevo monstruo "Clarianet", impulsado por la Asociación de Comerciante ComerçIN dentro de la Nit dels Monstres. “Es una iniciativa muy bonita que conecta con el espíritu del festival, abierto, colaborativo y participativo, donde asociaciones y entidades locales tienen un papel fundamental”, destaca Gandia.

La regidora subraya también el valor del Parque de las Mamás Belgas como espacio escogido para el festival, “un lugar idóneo para compartir en familia, un espacio verde, vive y accesible. El parque es una joya que tenemos que continuar llenando de vida, y este festival es una manera magnífica de hacerlo”. Finalmente, Gandia invita la ciudadanía “a bajar al parque, disfrutar de las actividades y redescubrir este espacio natural único. Todo está pensado para que cualquier persona, independientemente de su edad o situación, pueda participar y pasar un fin de semana muy especial”, concluía.