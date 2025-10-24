La macroplanta de Bolbaite prescinde de 117.000 paneles solares para ser viable

Dieciesiete años después de iniciar la tramitación de los permisos ante la Generalitat, el macroparque solar que promueve en Bolbaite uno de los mayores grupos del sector energético de Dinamarca -a través de su filial alicantina Blue Viking Solar- continúa su andadura administrativa.

Aunque el proyecto obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2024, ha tenido que someterse a diferentes modificaciones para adaptarse a los requerimientos del servicio Territorial de Industria y Energía. El último instó a la empresa a presentar un nuevo estudio de integración paisajística y documentación técnica actualizada de la intervención para incluir todos los condicionantes impuestos a nivel medioambiental.

La planta fovoltaica ha tenido que reducirse considerablemente: si hace unos años se contemplaba la instalación de 183.600 paneles fotovoltaicos sobre una superficie de 932.665 metros cuadrados en los parajes de las Balsillas y el Mojón Alto, la última versión del proyecto que ha presentado la promotora reduce a 65.800 los módulos fotovoltaicos a colocar, que ocuparían 204.398 m2 dentro de un ámbito vallado de 602.054 m2. La inversión prevista en el parque solar también se ha recortado en consonancia, hasta los 7,9 millones de euros.

Entre los condicionantes indicados por la Generalitat en la DIA figuraba la obligación de la empresa de preservar los terrenos forestales de relevancia regional, así como la extensión de monte que se vio afectada por el incendio de 2016, junto con la necesidad de dejar espacios de transición adecuados con la vegetación.

La artífice de la iniciativa también ha tenido que reducir la superficie ocupada por la nueva subestación transformadora de energía que se contempla en la zona de las Eras de Chella -junto a la variante de la CV-580- para adaptarse a las demandas de la distribuidora I-De Redes Eléctricas Inteligantes, SAU, que advirtió de la afección de la futura instalación a dos líneas aéreas existentes. Además de recortar las dimensiones de la citada subestación -que costará 2,1 millones de euros- para garantizar la distancia de seguridad a los trazados eléctricos, la promotora también ha reubicado los elementos interiores de la misma.

La electricidad de la planta será evacuada a través de dos líneas subterráneas que disucirrán por vías pecuarias y caminos de titularidad pública.

Aunque en 2013 la Generalitat ya llegó a autorizar las obras de la planta fotovoltaica, inicialmente impulsadas por otra empresa diferente sobre el mismo emplazamiento, los permisos de conexión terminaron caducando en 2020 al no iniciarse los trabajos dentro del plazo contemplado.

La instalación se construirá en unas parcelas municipales a unos 4 kilómetros al este del núcleo urbano de Bolbaite, en una zona eminentemente agrícola. El acceso al parque se realizará por el camino de Almansa, al que se accede a través de la carretera CV-580.

La actuación se inscribe en una parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Martés y Muela de Cortes, clasificada como de especial importancia par ala consevación de rapaces rupícolas. Un informe de la Dirección General de Medio Natural no dedujo "la existencia de efectos adversos apreciables sobre los espacios de la Red natura 2000 implicados". Desde la empresa se defiende que el parque "no afecta a hábitats de interés comunitario de carácter prioritario" y descartan impactos sustanciales.

Movimiento vecinal de rechazo

Sin embargo, las dimensiones del proyecto y sus posibles afecciones despiertan el rechazo de un movimiento vecinal que, canalizado a través de la asociación La Canal Verde, presentó una batería de alegaciones advirtiendo de que la inversión se plantea en una "zona de alta y máxima sensibilidad ambiental e impacto paisajístico", con "riesgo de erosión y para los acuíferos", en la que existen diferentes elementos patrimoniales como los tradicionales refugios de pastores hechos de piedra en seco (cucos) declarados Patrimonio Cultural Inmtaerial de la Humanidad por la Unesco. La promotora se comprometió a protegerlos, documentarlos y balizarlos.

El colectivo ecologista también puso el foco en el problema de la extracción de agua necesaria para la limpieza de los miles de metros cuadrados de placas solares, en una zona en la que residen decenas de familias que se nutren de agua de un pozo comunitario cuya canalización transcurriría paralela a la planta fotovoltaica. El Ayuntamiento de Chella manifestó igualmente su oposición a la ubicación de la instalación.

Los estudios que acompañan a la planta solar defienden que la producción eléctrica generada -estimada en 89.375 mwh/año- evitará la emisión de 58.485 toneladas de CO2 a la atmósfera. Además de las medidas correctoras, la promotora asegura que va desplegar actuaciones compensatorias, como la instalación de 125 cajas nido para aves, quirópteros e insectos y de 10 puntos de agua para animales o el mantenimiento de una flora arvense. La empresa también proyecta la restauración y adecuación de cuatro senderos existentes en diferentes zonas del término de Bolbaite: La Cañada de Alcaire, el sendero entre el Corral Bru y la Casa los Prados y los senderos de subida a la Ermita y al castillo.