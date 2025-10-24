Malestar entre el alumnado del CIPFP La Costera por el retraso de las obras

La demora de las obras de reforma del CIPFP La Costera de Xàtiva está ocasionando perjuicios entre el alumnado, que, además de sufrir las molestias de la actuación, también señala los inconvenientes registrados a la hora de hacer prácticas. Es lo que le ocurre al alumnado de Electromecánica, que, pasado más de un mes del inicio del curso escolar, aún no ha podido acceder a alguno de los talleres para realizar dichas prácticas. Así lo han denunciado a este diario los estudiantes de 2º curso de Electromecánica, que han presentado una queja a la dirección del centro.

Esta situación afectaría, según los propios alumnos, a casi un centenar de estudiantes, ya que además de los de 2º, unos 22, también estarían afectados los de 1º y los de los dos cursos del ciclo superior, señalan.

Una de las aulas cerrada por las obras en el CIPFP La Costera de Xàtiva. / Levante-EMV

Los alumnos han explicado a este diario que, tras dos primeras semanas de clases online por las obras, desde que han regresado a las aulas aún no han podido hacer prácticas en los talleres que “están cerrados”. El CIPFP La Costera inició el curso con clases online para que la empresa constructora pudiera finalizar la obra, “pero cuando volvimos a clase, al instituto, no había nada acabado. Los baños son portátiles y hay días que no puedes ni entrar, la luz fallaba los primeros días, se iba y nos quedábamos a oscuras, sufrimos las molestias del ruido de las obras". “Solo hemos hecho dos horas a la semana en el taller de chapa y pintura, pero es insuficiente. Y las otras prácticas en los otros talleres aún no las hemos empezado porque no nos dejan entrar en ellos”, exponen. Los estudiantes explican que estos talleres los ha utilizado la empresa de la obra como “almacén para guardar maquinaria pesada y los suelos han cedido, se han hundido. Se tendrán que reparar”, apuntan los estudiantes, que temen que la falta de clases prácticas se alargue y no puedan desarrollar correctamente aspectos esenciales de los estudios que realizan.

Las obras se van a retrasar, inicialmente, un mes más de lo previsto. La empresa ha solicitado alargar los trabajos hasta el 28 de noviembre (tenían que acabar este pasado 22 de octubre). Los alumnos de Electromecánica muestran su preocupación porque el plazo se demore más “con lo que ya nos plantaríamos en Navidad y sin haber hecho prácticas en los talleres. En febrero tenemos que hacer prácticas externas en empresas y ¿cómo vamos a hacerlas si no lo hemos practicado en clase? =Cómo vamos a hacer una reparación de una avería si no sabemos cómo hacerla porque no lo hemos practicado en clase?”, se preguntan los estudiantes afectados, que piden soluciones para que las obras no afecten aún más a su formación en el instituto. Los alumnos de Electromecánica barajan realizar alguna movilización o sentada a las puertas del instituto si la situación se prolonga en el tiempo y siguen sin realizar prácticas en los talleres.

"Las prácticas se están haciendo"

La respuesta de la dirección del CIPFP La Costera a la queja de estos alumnos ha sido, según señalan los estudiantes, que “tengamos paciencia, que nadie está contento con las obras, pero que tengamos paciencia”. Desde el instituto explicaron ayer a este diario que “de los cuatro talleres para la especialidad de automoción, los alumnos pueden acceder a tres. Solo uno de los talleres, sobre el proceso mecanizado, está cerrado, pero lo que no se imparte en este taller se hace en los otros, las prácticas se están haciendo”, aseguraban desde el CIPFP La Costera, reconociendo en todo caso las molestias que las obras están ocasionando al desarrollo de la actividad educativa. “No hay normalidad en las clases por las obras, porque no se puede acceder a todo el centro, no se puede acceder a determinadas aulas, pero a otras sí”, manifestaban.

La falta de clases prácticas también la sufren en el IES de Vallada, aunque en este caso no por obras en el instituto, sino por la falta de profesores expertos en determinadas materias. Los estudiantes del Grado Medio de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre denunciaron la falta de un profesional experto en actividades físicas y deportivas, que la conselleria aún no ha contratado, y decidieron plantarse a las puertas del centro educativo y no acceder a clase como medida de protesta y para reclamar soluciones. La falta de personal también se extiende a otros centros educativos de la Costera, con vacantes de educadores sin adjudicar en colegios de Canals, la Llosa de Ranes y Moixent.