El Olímpic quiere dejar atrás la irregularidad y reencontrarse con la victoria ante el Novelda

El CD Olímpic de Xàtiva afronta este domingo a las 11:30 horas en La Murta un partido clave ante el Novelda Unión CF, con el objetivo de reencontrarse con la victoria y dejar atrás la irregularidad que ha marcado el inicio de temporada. El conjunto dirigido por José Manuel Rueda ha trabajado intensamente durante la semana para afinar la puntería y mejorar la eficacia en ataque, uno de los aspectos que más ha penalizado al equipo en las últimas jornadas.

El entrenador ha señalado en la previa que “el único problema que estamos teniendo ahora mismo es que la pelota no entra. El que haya visto los partidos lo sabe”, reconoce Rueda. “Quitando el día de Benidorm, lo que nos falta es efectividad. Hemos dedicado gran parte de los entrenamientos a finalizar, con ejercicios más individualizados y exigentes para que los jugadores cojan confianza”.

En el apartado físico, el técnico del equipo setabense ha explicado que la plantilla llega en buenas condiciones, aunque mantiene algunas bajas. Mullor ha realizado parte de las sesiones y podría incorporarse al grupo, mientras que Sergio y Raúl continúan fuera. Además, ha confirmado que Francesc ha decidido poner punto final a su etapa como jugador por problemas de rodilla. “Le deseo lo mejor. Ha sido una pieza muy importante en el centro del campo”, ha afirmado.

Rueda también ha abierto la puerta a posibles movimientos en el mercado: “Estamos buscando un perfil que pueda sustituir a Noel. Si encontramos a alguien que pueda ayudarnos y el club lo ve conveniente, haremos el fichaje. Si no, seguiremos con lo que tenemos”.

Sobre el rival, el entrenador ha sido claro: “El Novelda es un equipo muy compacto y con mucho peligro en las transiciones ofensivas. Tienen jugadores arriba que pueden marcar diferencias”. Rueda ha recordado el encuentro de la pasada temporada, condicionado por la lluvia, en el que el Olímpic compitió bien hasta el primer gol visitante: “Sabemos que contra equipos así no puedes perdonar; ellos con tres ocasiones te hacen daño, así que nosotros debemos ser muy eficaces”. El técnico también ha valorado positivamente el horario matinal del partido: “Es un horario bueno para todos. No coincidimos con los grandes de Primera, la afición puede almorzar, venir al partido y después disfrutar del resto del día”.

En cuanto al estado anímico, Rueda se ha mostrado sereno y confiado: “Presionado no estoy. No me gusta perder, sobre todo cuando hacemos cosas muy buenas y no las aprovechamos, pero esto se trabaja y se corrige. No voy a cambiar mi manera de entrenar ni de jugar: siempre saldremos a ganar”.

L'Olleria y Benigànim

L'Olleria visita este domingo a las 12 horas al CDF Jávea con el objetivo de mantener la racha positiva, con tres jornadas seguidas puntuando y dos victorias consecutivas. Los de la Vall d'Albaida buscarán el tercer triunfo seguido para seguir escalando posiciones en la tabla. El Benigànim, por su parte, colista del grupo tras la derrota de la pasada jornada ante el Novelda, cerrará la jornada recibiendo el domingo a las 18:15 horas al Rayo Ibense. Los de la Vall d'Albaida, con solo dos puntos sumados en lo que va de temporada, necesitan con urgencia sumar de tres en tres para salir del descenso.