El Ontinyent 1931 buscará la primera victoria a domicilio en su visita al Buñol

Duelos de opuestos para los equipos valldalbaidenses de la Tercera Federación. El Ontinyent 1931, que se encuentra coqueteando con el descenso, se medirá al Buñol, conjunto que ocupa puestos de play-off. El Atzeneta, en la parte alta de la clasificación, visitará al Alzira, situado en la zona baja de la tabla.

El sábado, a las 17 horas, el campo Beltrán Báguena acogerá el duelo entre el Buñol y el Ontinyent 1931. La dirección del partido estará a cargo de Iván Sánchez Agramunt, asistido en las bandas por Alejandro Montoya Beltrán y Marc Beltrán Sánchez. Los de Roberto Bas, tras un mal arranque de competición, parecían haber cambiado la dinámica después de la goleada al Alzira (4-0), pero la realidad es que llegan al duelo frente al Buñol tras dos empates consecutivos. El último, en el Clariano ante el Utiel (0-0), sin mostrar una versión que convenciera a los aficionados.

Visitan al Buñol, un equipo que este año ha vuelto a la competición nacional. Los de Alejandro San Isidro han mostrado una rápida adaptación a la categoría, situándose quintos clasificados después de siete jornadas disputadas. En su plantilla cuentan con un bloque de jugadores que llevan varios años trabajando juntos, entre los cuales destacan Duco y Pastor, entre otros.

Una de las claves del enfrentamiento es que los blanc-i-negres están mostrando dificultades para ver portería con facilidad y, para esta jornada, hay que añadir que el Buñol aún no ha recibido ningún gol jugando como local. Doble reto para los ontinyentins: conseguir perforar la portería de Coronado y lograr la primera victoria a domicilio.

Jugadores del Atzeneta con camisetas de apoyo a Sergi Miñana, lesionado de gravedad. / Atzeneta UE

El encuentro entre Alzira y Atzeneta sufrió un cambio de horario durante la semana para evitar coincidir con la franja del Clásico. El conjunto taronja y los de la Ribera se medirán el domingo a las 12 horas en el campo de Venecia. La contienda estará dirigida por Enrique Vicente López Herraiz, asistido en las bandas por El Houcine Jaad Bahoum y Adrián Parra Gómez. La racha de resultados del Atzeneta es inmejorable, con tres victorias consecutivas, la última cosechada en el Regit ante el Jove Español (2-1). Frangi cuenta con las bajas seguras por lesión de Vicent Albert y de Miñana, quien previsiblemente se perderá lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo. La noticia positiva para el técnico atzenetenero es que ya puede contar al cien por cien con Savall y Erik.

Los locales, a pesar de haber llegado recientemente a la categoría desde la Segunda Federación, no están teniendo un arranque liguero cómodo. Debutaron con victoria en la primera jornada, pero desde entonces no han sido capaces de volver a sumar de tres. Eso llevó a la dirección del club a cambiar de entrenador tras la goleada recibida ante el Ontinyent 1931. Ramón Llopis es el encargado desde entonces de dirigir al equipo, que consiguió puntuar la semana pasada ante el Hércules “B” (2-2).

El Atzeneta tratará de aprovechar la inercia positiva para seguir sumando de tres, mientras que los de la Ribera buscarán recuperar buenas sensaciones y cambiar la dinámica con su nuevo entrenador.