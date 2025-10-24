Vamos a tener todos un poco de paciencia. Necesitamos goles y puntos. Seis jornadas disputadas y no conseguimos ser regulares. Los resultados dejan claro que en casa sacamos más puntos que fuera. Si no entras en el detalle: seis puntos en La Murta, uno fuera de ella. Muy gráfico.

Gráfico es también que el Olímpic haya marcado un gol en sus tres desplazamientos, y que en La Murta hemos marcado solo tres. Muy pocos en el global.

Resumiendo mucho: todavía no hemos dado con la tecla. Eso creo, porque de no ser así, vamos a tener ya un problema. Experiencia tenemos en cambiar dinámicas, en remontadas clasificatorias, pero sería mejor no recurrir siempre a la épica.

Con seis jornadas disputadas empiezan las preguntas: ¿Es este nuestro nivel?, creo que no; ¿No somos tan buenos como nos han dicho?, creo también que no; ¿Son los demás mejores de lo que esperábamos?, también creo que no.

Si entras en cada partido, salvo Benidorm, en los demás que hemos perdido, hemos tenido opciones de puntuar, pero “la tostada ha caído del lado de la mantequilla”.

Vuelvo a la tecla: no es el momento. Creo que empezar a tener dudas, a acordarnos de pasados y no llegados, de desilusionarse y pensar que ésta es nuestra categoría y que no damos para más. Son seis jornadas, queda todo un mundo. Toca esperar que se afine el piano, que tengamos esa confianza que dan los puntos, que lleguen buenas rachas, que lleguen los goles que nos den puntos. Eso sí, no podemos demorar mucho esta irregularidad porque, si se mantiene, ese “no” corre el riesgo de convertirse en un “sí”. Domingo por la mañana, nueva ocasión de marcar y puntuar.