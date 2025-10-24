Patrimonio autoriza colocar una réplica del panel expoliado en la fachada del antiguo hospital de Xàtiva

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat ha autorizado la instalación de una reproducción del panel cerámico del siglo XVIII que fue sustraído a principios de septiembre de la fachada lateral del antiguo Hospital de Xàtiva. La valiosa pieza, con una clara relevancia histórica, representaba la sexta escena del Vía Crucis y estaba instalada en la parte del edificio de la plaça de la Seu que recae a la calle Corretgeria.

Como avanzó este diario, la réplica del panel encargada por el ayuntamiento será realizada por el taller Vallés 16, especializado en cerámica tradicional valenciana, mientras que la colocación del nuevo conjunto cerámico correrá a cargo de una empresa con experiencia en la instalación de elementos patrimoniales.

Por otra parte, última Comisión Mixta de Patrimonio celebrada en Xàtiva —integrada por representantes de la Conselleria de Cultura y del consistorio —ha aprobado un total de once solicitudes de licencias de obra en el casco antiguo de la ciudad, en el marco de las actuaciones de protección y revitalización del conjunto histórico-artístico de la capital de la Costera.

Las propuestas aprobadas incluyen actuaciones muy diversas, como demoliciones parciales, cambios de cubierta, remodelaciones de fachadas, cambios de cubiertas interiores, modificaciones de uso de locales a viviendas y rehabilitaciones integrales de inmuebles residenciales, siempre respetando los criterios de conservación del patrimonio y de integración arquitectónica establecidos por la normativa vigente.

Según exponen desde el consistorio, estas intervenciones forman parte de una apuesta "por dinamizar el casco antiguo y facilitar la recuperación de edificios con valor patrimonial o arquitectónico, contribuyendo a la mejora de la calidad urbana y a la reactivación residencial del centro histórico".

El concejal de Urbanismo, Ignacio Reig, pone el foco en que “el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Conselleria ha entrado en una dinámica de funcionamiento regular y fluida, con reuniones trimestrales que están resultando muy productivas últimamente. Esto permite garantizar que la rehabilitación de los inmuebles sea compatible con la preservación del patrimonio, al tiempo que se da respuesta a las necesidades de los propietarios y de los nuevos residentes del centro histórico”.

El concejal ha destacado que “este tipo de actuaciones son fundamentales para mantener viva la trama urbana tradicional y fomentar la recuperación de viviendas, siempre desde el respeto por la historia y la arquitectura de Xàtiva”.

Qué es la Comisión Mixta de Patrimonio de Xàtiva

La Comisión Mixta de Patrimonio es el órgano técnico de coordinación entre la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de Xàtiva, encargado de velar por la correcta aplicación de la normativa de protección del patrimonio histórico y arquitectónico dentro del término municipal, especialmente en el casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Esta comisión tiene como principales funciones analizar e informar las solicitudes de licencia de obras que afecten a edificios o entornos protegidos, proponer recomendaciones técnicas para garantizar la conservación de los elementos patrimoniales y la integración de nuevas intervenciones en el tejido histórico, así como supervisar las actuaciones de rehabilitación o restauración que puedan tener incidencia en bienes catalogados o con valor arquitectónico, artístico o ambiental.

La comisión está formada por técnicos especialistas de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, así como por personal técnico municipal de las áreas de Urbanismo y Patrimonio, además de representantes políticos del Ayuntamiento de Xàtiva.