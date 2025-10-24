El PP de Ontinyent pide al gobierno local compensar la subida de la tasa de basura con la bajada de otros impuestos

El Partido Popular de Ontinyent ha mantenido una reunión con el gobierno municipal de Ens Uneix, a petición propia, para abordar los detalles de los presupuestos municipales de 2026. Los regidores populares Rafa Soriano, Pablo Revert y Carmen Cambra han solicitado este encuentro con el objetivo de resolver varias dudas sobre las partidas presupuestarias y trasladar propuestas antes del debate plenario, buscando una negociación “responsable y transparente”. Una de las principales reivindicaciones del PP ha sido la necesidad de compensar la subida de la tasa de la basura con una reducción otros impuestos municipales, como el IBI.

El portavoz popular, Rafa Soriano, ha afirmado que “el gobierno de Ontinyent justificó la subida de la tasa de la basura diciendo que Pedro Sánchez los obligaba a trasladar todo el coste del servicio al recibo de los ciudadanos. No negamos que esta medida del gobierno central es absurda, pero desde Ens Uneix no se ha tomado ninguna decisión para compensar el impacto sobre las familias”, declara Soriano. “Muchos ayuntamientos han reducido el IBI para equilibrar esta subida. Si, como ellos mismos reconocen, durante años han cubierto parte del coste con fondos municipales, donde se están destinando ahora ese dinero? Lo que pedimos es de justicia: una compensación real que aligere la carga fiscal de los vecinos. Es una medida de sentido común y, para nosotros, imprescindible”, ha remarcado Soriano.

Además, los populares han puesto encima la mesa, entre otras, el cumplimiento de los acuerdos plenarios aprobados durante el último año. Uno de ellos ha sido lo de la ayuda para la reconversión de bajos comerciales en viviendas, aprobada por todos los partidos, menos el PSPV, después de una enmienda de Ens Uneix, y la incorporación de una partida para el alquiler de cambiadores inclusivos en periodos festivos de gran afluencia, explican desde el PP. “Hablamos de propuestas que ya cuentan con el apoyo de casi todos los partidos, y que, además, suponen avances concretos y realistas para Ontinyent”, ha recordado el regidor Pablo Revert. “La ayuda para reconvertir locales vacíos en viviendas puede dar una nueva vida a nuestro centro urbano y ampliar el parque de vivienda disponible, mientras que los cambiadores inclusivos son una cuestión de dignidad e igualdad para todas las personas. No son grandes gastos, pero sí grandes gestos de sensibilidad y coherencia”, ha añadido Revert.

Por su parte, la regidora Carmen Cambra ha subrayado el "tono constructivo" con que el PP ha afrontado este encuentro: “Nosotros no hemos ido a criticar por criticar. Hemos ido con propuestas concretas, razonables y beneficiosas para el pueblo. Esperamos que el gobierno de Ontinyent demuestre voluntad de diálogo y que acepte estas iniciativas, porque no hay nada más positivo que trabajar juntos por el bien común”, ha afirmado Cambra. “Nuestras peticiones no son irrealizables, pero sí necesarias para mejorar la vida cotidiana de la gente de Ontinyent. Si hay voluntad, habrá acuerdos”, ha concluido.

Con esta reunión, el Partido Popular de Ontinyent reafirma su voluntad de ejercer una “oposición útil, firme y propositiva, abierta al diálogo pero exigente con la gestión de los recursos públicos y con el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la ciudadanía”.