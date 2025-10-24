El PSPV pide la creación de la Casa de les Dones en Ontinyent con servicio de atención 24 horas

El PSPV de Ontinyent ha presentado una batería de mejoras en el presupuesto municipal de 2026 que consideran "urgentes e inaplazables" para el desarrollo de la ciudad. Los socialistas denuncian que muchas necesidades básicas continúan sin cobertura y reclaman que el ayuntamiento actúe con responsabilidad y valentía política. “Los derechos no se presupuestan solos. Es hora de actuar”, ha afirmado el portavoz socialista, Jose Antonio Martínez.

Entre las principales reivindicaciones, el PSOE propone la creación de La Casa de les Dones de Ontinyent, con servicio de atención 24 horas, para "combatir de manera efectiva la violencia de género". Los socialistas recuerdan que esta propuesta ya se planteó el año pasado y que "no puede esperar más": 100.000 euros en gastos corrientes y 150.000 euros en inversión tienen que destinarse de manera inmediata a este proyecto, afirman. “No es solo una inversión: es una cuestión de dignidad y seguridad para las mujeres de Ontinyent”, manifiesta el regidor socialista, José Antonio Martínez. “Es inadmisible que Ontinyent todavía no tenga un espacio público digno y seguro para las mujeres que sufren violencia. El gobierno municipal tiene que poner las personas en el centro de sus políticas”, ha afirmado el portavoz socialista.

El PSPV de Ontinyent también ha denunciado la "falta de inversión" en equipaciones deportivas, culturales y sociales, y reclaman proyectos como la mejora del Polideportivo Municipal: graderío y servicios en la pista de atletismo (40.000 €); alumbrado y conexión del Albergue Perú con El Pilar (100.000 €); adquisición de un local para los Servicios Sociales de Sant Josep (150.000 €); acceso seguro al cementerio municipal con acera sobre la vía del tren (100.000 €); planta de triturado de verde vinculada a la recogida de residuos (30.000 €); refugio de animales en La Clariana, con proyecto inicial de 30.000 €. Los socialistas afirman que "son proyectos necesarios que mejoran la vida de la ciudadanía y no pueden seguir aplazándose por excusas burocráticas”, señala Martínez.

El PSPV reivindica también políticas activas para la ciudadanía. En este sentido, pide destinar 100.000 euros a una alerta municipal para garantizar la seguridad y respuesta rápida ante emergencias; un Plan de Ocupación Joven con 300.000 €, fundamental para la incorporación laboral de los jóvenes; un Plan Municipal de Cultura Inclusiva (15.000 €), para garantizar el acceso universal a la cultura. “Ontinyent necesita un presupuesto que refleje las prioridades reales de la gente: igualdad, seguridad, ocupación e inclusión. El PSOE continuará exigiendo que el dinero público se destine a las necesidades de la ciudadanía, y no a la espera infinita de promesas incumplidas”, expresan desde el PSPV ontinyentí, afirmando que “cada euro de inversión tiene que contar para las personas, no para proyectos.”

"Si el gobierno quiere una ciudad moderna y justa, tiene que poner las personas en el centro del presupuesto. Ontinyent no puede esperar más”, ha concluido el portavoz socialista, José Antonio Martínez.