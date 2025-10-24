PSPV y Xàtiva Unida revalidarían el gobierno según la encuesta del IES Ribera

El gobierno local de Xàtiva, formado por PSPV y Xàtiva Unida, revalidaría el ejecutivo si se hicieran elecciones ahora, incrementando con un regidor más los 12 con los que cuenta actualmente. Así lo refleja la encuesta realizada por el IES Josep de Ribera sobre intención de voto en la ciudad. El instituto ha presentado este viernes los resultados del proyecto educativo, una iniciativa que viene realizando desde hace una década -comenzó en 2015, con las elecciones municipales previstas aquel año.

El profesor Ramir Moscardó presenta los datos de la encuesta, junto a cuatro alumnos que han participado. / Levante-EMV

El PSPV conseguiría 10 regidores, dos más de los 8 con los que cuenta actualmente en el ayuntamiento, mientras que Xàtiva Unida perdería un concejal, pasando a 3, según los datos del estudio del IES Josep de Ribera, obtenidos a partir de encuestas realizadas a 402 personas de la ciudad. El Partido Popular bajaría de 8 regidores que dispone a los 5 que obtendría, y Vox crecería de 1 a 3 regidores.

En cuanto a la valoración de la gestión del gobierno, los vecinos y vecinas de Xàtiva valoran la actuación del ejecutivo de izquierdas con una nota de 5,7, situándose entre las más bajas de las obtenidas en los diez años de realización de la encuesta. En 2024 la valoración se situó en 6,2 y la mejor puntuación se consiguió en 2019, con un 6,4. El peor dato de la gestión municipal fue un 5,6, nota con la que valoraron los ciudadanos al ejecutivo en 2022 y 2023, después de la pandemia.

El alcalde de Xàtiva, el socialista Roger Cerdà, se mantiene como el líder mejor valorado, obteniendo una nota de 5,7 entre sus conciudadanos, una de las notas más bajas conseguida por el líder del PSPV en los diez años de encuesta. En 2016 y 2019 consiguió la mejor nota (6,5) y en 2023, año de elecciones, obtenía la menor puntuación, con un 5,7. Cerdà es el único portavoz del que se obtiene esta evaluación, ya que es el único que ha concurrido en elecciones anteriores. Amor Amorós obtiene una nota de 4,9, situándose como la segunda mejor valorada en la encuesta de 2025, con una puntuación similar al líder del PP, Marcos Sanchis, valorado con un 4,8. El portavoz de Vox, Francisco Suárez, obtiene un 3,5. En cuanto al conocimiento del resto de regidores de la corporación municipal, el más citado es Alfred Boluda, de Xàtiva Unida, que repite, por segundo año consecutivo como el más conocido, seguido de los socialistas Xelo Angulo e Ignacio Reig.

Los 48 alumnos del IES Josep de Ribera que han participado en el proyecto educativo preguntaron a la ciudadanía sobre tres temas de interés en Xàtiva: la limitación del tráfico en el núcleo antiguo, la seguridad por las noches y la recuperación del juzgado de violencia de género en la capital de la Costera. Este último asunto es el que mayor apoyo recibe, con un masivo 88% de los encuestados optando por el retorno de este juzgado. Un 9% vota que no a la recuperación y un 3%, no contesta. Sobre la seguridad, un 62% de los encuestados considera que Xàtiva es una ciudad segura por la noche, un 28% cree que no y un 10%, no sabe-no contesta. La limitación del tráfico en el núcleo antiguo no está bien vista por la ciudadanía, ya que un 44% vota que no a limitar el tráfico en este distrito de la ciudad, frente a un 39% que sí que restringiría el paso de vehículos.

En cuanto al autoposicionamiento ideológico de la ciudadanía setabense, la gran mayoría se sitúa en el centro político. Entre un 0 como extrema izquierda y un 10 como extrema derecha, 140 de los encuestados se sitúan en el 5. Aunque la izquierda toma una ligera ventaja, ya que 140 personas se definen de izquierdas frente a 114 situados en valores de la derecha. 24 personas se definen de extrema izquierda y 19 de extrema derecha.