Millares registra dos terremotos en plena madrugada

El municipio de Millares, en la comarca de la Canal de Navarrés, ha registrado en la pasada madrugada dos seísmos con seis minutos de diferencia, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El primer movimiento sísmico, de 2,4 grados de magnitud en la escala Richter, se notificó al Este del término municipal a las 03:00 horas. El epicentro se localizó a 3 kilómetros de profundidad en una zona próxima a la carretera CV-5412, conocida como la Llenca de Serrano.

El segundo seísmo se registró seis minutos después, a las 03:06 horas al Sureste del casco urbano a 2 kilómetros de profundidad, con una magnitud de 1,9 grados, próximo al cauce del Xúquer.

Ocho movimientos sísmicos en 2025

La comarca de la Canal, con estos dos seísmos, contabiliza 8 movimientos sísmicos en lo que llevamos de año. Los anteriores se registraron en Chella (14 abril), Anna (25 junio y 18 agosto), Quesa (15 septiembre) y Enguera (dos el 12 de octubre). Por lo que respecta a la provincia de Valencia son ya 84 los seísmos, de 1,5 grados o más, los contabilizados en 2025.