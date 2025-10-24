Vecinos de Bixquert convocan una manifestación en Xàtiva para pedir un plan integral de mejora

Los vecinos de Bixquert han convocado este viernes por la tarde una manifestación que saldrá desde la plaça de la Bassa y desembocará a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva para reclamar un Plan Integral de mejora para el diseminado de Xàtiva.

A través de un comunicado, los promotores de la protesta piden "que se reconozca la singularidad de Bixquert y se actúe en consecuencia". Aseguran que la actual gestión presupuestaria y operativa aplicada a la zona "no se ajusta a su realidad territorial ni demográfica". "Bixquert necesita un plan integral, no intervenciones puntuales ni promesas que se repiten sin llegar nunca a cumplirse", insisten los vecinos.

El manifiesto gira en torno a cuatro puntos. En primer lugar, los convocantes señalan la problemática de la seguridad y las emergencias. "En Bixquert convivimos desde hace tiempo con robos, destrozos materiales y presencia de ocupas, que generan miedo, preocupación y una constante sensación de desprotección. La vigilancia policial es escasa o inexistente durante la mayor parte del año. Patrullajes ocasionales en festivos y vísperas son claramente insuficientes para un territorio tan extenso y disperso", sostienen.

También consideran "escasa" la seguridad vial en una carretera principal donde las motos de gran cilindrada circulan a velocidades muy superiores a los límites legales, lo que "pone en riesgo la vida de residentes y visitantes".

En segundo lugar, los vecinos ponen el foco en la organización territorial y la accesibilidad. "La dispersión geográfica de Bixquert y la falta de una organización territorial clara provocan problemas diarios en el acceso de ambulancias, la llegada de servicios técnicos o incluso la localización de las viviendas. Actualmente, ni los caminos ni las zonas habitadas están claramente identificados ni señalizados. No hay carteles visibles, ni sectorización funcional que facilite la orientación. ¿Cómo se va a ordenar el territorio de Bixquert para facilitar el acceso y la prestación de servicios básicos?", continúan.

Caminos estrechos y sin iluminación

En materia de infraestructuras y servicios básicos, los residentes que han promovido la manifestación critican que los caminos de Bixquert "son estrechos, deteriorados y sin iluminación". "No es una cuestión estética, sino de seguridad, movilidad y calidad de vida. A diferencia del casco urbano, muchos caminos siguen sin asfaltar, mal conservados o sin condiciones mínimas para circular con seguridad. El mantenimiento es deficiente: la vegetación invade caminos y accesos, dificultando el tránsito tanto de vehículos como de peatones. Además, persisten problemas de acceso a la señal de televisión en algunas zonas, así como constantes fallos en las comunicaciones telefónicas y el suministro eléctrico", inciden.

Por último, los vecinos señalan que Bixquert "es un espacio de alto valor natural, pero está expuesto a riesgos ambientales crecientes por la falta de actuaciones sostenidas". "La proliferación de jabalíes representa un peligro real para las personas, cultivos particulares y animales domésticos. La ausencia de limpieza en barrancos y la acumulación de vegetación descontrolada incrementan notablemente el riesgo de incendio, especialmente durante los meses más cálidos. La situación exige una planificación clara de prevención y protocolos de actuación eficaces", demandan.

"La gestión de residuos en una zona tan dispersa como Bixquert no puede seguir el mismo modelo que en el casco urbano. No es razonable tener que recorrer cientos de metros para depositar residuos orgánicos. El sistema de islas de recogida no es viable en un entorno rural como Bixquert. Además, la legislación prevé alternativas específicas para zonas dispersas", mantienen. "A esto se suma la falta de puntos de recogida cercanos para los restos de poda, lo que obliga a muchos vecinos a recorrer distancias excesivas. Además, el calendario de quemas es tan restrictivo que a menudo no se ajusta a las necesidades reales del entorno", zanjan.