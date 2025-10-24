Vicente Pons reivindica la huella del setabense Gonzalo Viñes como archivero e historiador

El canónigo archivero de la Catedral de València, doctor en Historia, delegado episcopal para los Bienes Culturales, emérito profesor de la Universitat de València y miembro Real Academia de San Carlos de Valencia, Vicente Pons, fue el encargado de pronunciar este miércoles la tercera conferencia del ciclo programado para divulgar la polifacética labor cultural desarrollada en Xàtiva por el sacerdote y humanista Gonzalo Viñes, cruelmente asesinado en diciembre de 1936 por su condición de religioso.

Tras abordar en otras ponencias su labor como arqueólogo y poeta, en la tercera, Pons se centró en la faceta de Viñes como historiador y archivero de Xàtiva, agradeciendo el profesor Pons la invitación realizada, a la que dijo tener la obligación moral de acudir para recordar la figura de un intelectual oculto a la memoria histórica, con un perfil biográfico muy similar al del ponente invitado, como religioso, archivero e historiador.

Gonzalo Viñes nació el 19 de enero de 1883. Estudió el bachiller en el Colegio Setabense, y cursó la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar Central de Valencia. Fue ordenado sacerdote el 31 de marzo de 1906, y fue destinado a la basílica de Santa María, donde pasó de coadjuntor a beneficiado en 1909, momento en que fue nombrado como canónigo-archivero de la basílica de Santa María, contribuyendo a que la Parroquia Mayor de Xàtiva, adquiriese la dignidad de Colegiata, y posteriormente, a la coronación de la Vírgen de la Seo, como Patrona de Xàtiva.

Vicent Pons contextualizó la etapa de formación de Viñes, como la de un sacerdote que se forjó en el contexto de la doctrina social impulsada por el papa León XIII. Con la encíclica Rerum Novarum, la iglesia intentaba luchar contra el fuerte anticlericalismo desatado en el mundo obrero. La iglesia a través de la creación de sindicatos, periódicos y escuelas intentaba apelar a la conciencia cristiana de la patronal para reivindicar salarios justos, y mejoras en horarios, y condiciones laborales. Viñes, participó de todo aquello a través de la fundación del Círculo de Obreros Católicos, o el sindicato de las Obreras de la Aguja, entre otras muchas sociedades de resistencia, o en la creación de escuelas nocturnas de alfabetización, y a ser estrecho colaborador y director de un potente medio de comunicación periodístico, como lo fue el Obrero Setabense, que utilizó también como instrumento de divulgación de los resultados de las numerosas excavaciones realizadas en el subsuelo setabense, siendo un activo miembro y colaborador del SIP, Servicio de Investigaciones Prehistóricas.

Perteneció a una generación de sacerdotes intelectuales muy preocupados por la investigación histórica y la divulgación cultural, como fueron, entre otros muchos: Roc Chabás, Sanchis Sivera, Peregrín Llorenç o Sucias Aparicio. Destacó el ponente que, gracias a las publicaciones de todo este elenco de intelectuales, se habían podido salvaguardar las interpretaciones de las fuentes primarias del patrimonio documental destruido durante la Guerra Civil. Y puso, Vicent Pons, como ejemplo de ello, la localización de la partida bautismal de Josep de Ribera, que Viñes fotografió y cuyos datos publicó, para constatar la condición de setabense, del pintor valenciano más universal, siendo el libro sacramental original, pasto de las llamas en julio de 1936.

Cronista y archivero

Gonzalo Viñes fue cronista de Xàtiva, archivero de documentación civil y eclesiástica, contribuyó a la salvaguarda del patrimonio escrito, a la racionalización de la fe, a la creación de una historia del cristianismo en la ciudad de Xàtiva, desde su faceta como arqueólogo, y archivero estudioso de la documentación histórica. Localizó en unas excavaciones en Sant Feliu, el Ara del Bisbe Atanasi, que convertía la antigua Saetabis romana en sede episcopal visigótica, lo que ratificaba que Xàtiva, ya había sido obispado en el siglo VII.

Además, de prolífico columnista en el Obrero Setabense, del que el profesor Pons, reivindicó poder completar toda la serie documental de un periódico con una larga trayectoria, y de la que no se conservan toda la serie de números editados, destacó dos obras, como fueron: Hidrografía Setabense y la Patrona de Xàtiva, que denotan la gran variedad de temas que podía abordar la intelectualidad de Viñes, capaz en el primero de dejar constancia de sus conocimientos en geografía física, y de gran observador del medio natural, y en el segundo, abordar toda una historia del cristianismo en la capital de la Costera, a través del análisis documental de la devoción en Xàtiva hacia la Virgen María.