El 62% de los setabenses creen que Xàtiva es una ciudad segura

Los 48 alumnos del IES Josep de Ribera que han participado en el proyecto educativo preguntaron a la ciudadanía sobre tres temas de interés en Xàtiva: la limitación del tráfico en el núcleo antiguo, la seguridad por las noches y la recuperación del juzgado de violencia de género en la capital de la Costera. Este último asunto es el que mayor apoyo recibe, con un masivo 88% de los encuestados optando por el retorno de este juzgado. Un 9% vota que no a la recuperación y un 3%, no contesta. Los votantes del PP son los que más a favor están de la recuperación del juzgado, con un 90%, aunque los socialistas suman el 88%. El mayor voto en contra de la recuperación de la sala judicial de violencia de género lo aportan los votantes de Vox, con un 23% de ellos en contra, aunque un 75% está a favor. El mismo porcentaje favorable entre los votantes de Xàtiva Unida.

Sobre la seguridad, un 62% de los encuestados considera que Xàtiva es una ciudad segura por la noche, un 28% cree que no y un 10%, no sabe/no contesta. Los votantes socialistas son los que más consideran Xàtiva como una ciudad segura, con un 71%, frente al 24% de votantes del PSPV que consideran que no es segura por la noche. Los simpatizantes de Xàtiva Unida también la consideran segura, con un 64% frente al 27% que votan que no. En los partidos de la oposición, el 60% de los votantes de Vox la considera segura, frente al 36% que creen que no; y en el PP, el 52% la considera segura y el 38% insegura.

La limitación del tráfico en el núcleo antiguo no está bien vista por la ciudadanía, ya que un 44% vota que no a limitar el tráfico en este distrito de la ciudad, frente a un 39% que sí que restringiría el paso de vehículos. Los vecinos del núcleo antiguo (distrito 1) rechazan esta limitación con un 49% en contra y un 45% a favor. En el distrito 2, que abarca la zona de Sant Pere, es la que más se opone a la medida, con un 60% en contra. El distrito 3, que abarca alguna zona del casco antiguo, como el Barri de les Barreres, es donde mayor aceptación obtiene, con un 46%. Es además, el único distrito en el que los favorables a la limitación del tráfico ganan a los que están en contra (37%).

En cuanto al autoposicionamiento ideológico de la ciudadanía setabense, la gran mayoría se sitúa en el centro político. Entre un 0 como extrema izquierda y un 10 como extrema derecha, 140 de los encuestados se sitúan en el 5. Aunque la izquierda toma una ligera ventaja, ya que 140 personas se definen de izquierdas frente a 114 situados en valores de la derecha. 24 personas se definen de extrema izquierda y 19 de extrema derecha.