El apoyo del Consell asegura los plazos de la nueva facultad de Veterinaria de Ontinyent

Los trámites para que la primera facultad pública de Veterinaria de la Comunitat Valenciana sea una realidad en Ontinyent a partir del curso 2027-2028 continúan avanzando con el respaldo firme de la Generalitat.

Este miércoles, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se reunió con la secretaria autonómica de Universidades, María Esther Gómez, para pulir algunos flecos del convenio que pondrá negro sobre blanco el calendario de inversiones necesario para materializar esta importante infraestructura educativa, que supondrá un desembolso global de más de 45 millones de euros.

La secretaria autonómica mostró un gran interés en el proyecto de Veterinaria que promueve la Universitat de València en la capital de la Vall d'Albaida. Lo señaló como uno los desafíos más relevantes y de mayor envergadura a los que se enfrenta la Conselleria de Educación en la presente legislatura.

Según las fuentes consultadas por este diario, la intención de los diferentes actores que participan en la operación es firmar el citado convenio de actuaciones a finales de este mismo año. Esta misma semana se ha sabido que un total de doce estudios de arquitectura e ingeniería de diferentes puntos del Estado se han presentado al concurso público para la redacción del proyecto y dirección de las obras del futuro edificio departamental, aulario y hospital virtual de la Facultad de Veterinaria de Ontinyent. El plazo de ejecución del citado contrato de redacción,que parte de un presupuesto de 1 millón de euros, se estima en 4 meses.

Desde la Generalitat también confirman que están trabajando ya en consignar la partida presupuestaria necesaria en las cuentas autonómicas de 2026 con el objetivo de iniciar las obras tan pronto como sea posible. Tanto el alcalde como la secretaria autonómica valoraron de forma "muy positiva" el ritmo al que están avanzando los trámites del proyecto.

Además, Jorge Rodríguez también ha mantenido conversaciones con el director general de Caixa Ontinyent, José Francisco Sanfelix, relativas a los terrenos cedidos por esta entidad financiera donde se proyecta ubicar la facultad.

En el marco de los preliminares al inicio de los trabajos, está previsto que en noviembre la secretaria autonómica de Universidades visite Ontinyent para conocer de primera mano el emplazamiento de los aularios y del hospital veterinario, además de para seguir avanzando en los detalles de la inversión educativa de la mano de la Universitat de València, Caixa Ontinyent y el Ayuntamiento de Ontinyent.

Parcela de 2.000 m2

Las nuevas instalaciones contempladas contarán con quirófanos para animales grandes y pequeños, laboratorios docentes y de investigación, aulas para 60 alumnos, despachos y salas de reuniones, así como un hospital virtual con equipaciones líderes. Una vez se licite la construcción, las obras se prolongarán durante 18 meses. La previsión del ayuntamiento es que el nuevo grado pueda impartirse a partir del curso 2027-2028. El futuro edificio dispondrá de siete plantas sobre rasante y se levantará sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados situada en la avenida Comte Torrefiel, nº 57, a apenas unos metros de distancia del actual cuartel central de operaciones del campus universitario ontinyentí.

La Facultad de Veterinaria se sumará a la oferta existente en el Campus de Ontinyent de la Universitat de València de grados en ADE, Educación Infantil, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Enfermería y el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, además de la formación para Mayores del programa “La Nave Grande”.