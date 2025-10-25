La placa de Magraner y la glorificación del Movimiento Nacional en Xàtiva

Un tranquilo paseo por la Albereda de Xàtiva hace algunos años, nos alertó de una placa incrustada en un extremo de la conocida como Casa Botella, en la que se podía y se puede leer “al jefe carlista y abogado setabense D. Mariano Magraner que fue ejecutado en esta Alameda el día de Navidad de 1833”. Unas sencillas frases esculpidas en piedra sobre fondo blanco, flanqueadas por el yugo y las flechas del escudo de la Falange en sus dos lados laterales, y por el escudo de Xàtiva en la parte superior, lo que nos inspiró un artículo para la Biblioteca de familias de la Navidad de hace unos once años, con el objeto de explicar quién fue el abogado Magraner y el fusilamiento que sufrió a manos de Espartero, por sus simpatías a la causa del ilegítimo rey Carlos VI, que reivindicó sus derechos al trono de España tras la muerte de su hermano Fernando VII, incapaz de aceptar la derogación de la ley sálica, que otorgaba los derechos dinásticos a la sucesión al trono de España, a la hija de Fernando VII, Isabel II, por entonces una niña de tres años.

La placa, sin los símbolos de la Falange, en la fachada de la Casa Botella de Xàtiva, en una imagen de este viernes. / Perales Iborra

Años más tarde, la placa volvió a llamar mi atención. Había sufrido una amputación. Se había borrado el escudo de la Falange. Esto me hizo pensar. Siempre nos repitieron en la carrera de historia que las fuentes primarias no se podían alterar, ya que se falseaba la historia. Hoy toca explicar cuándo fue incrustada la placa y por qué se ha manipulado su sentido, desde una perspectiva anacrónica actual, que tiende a borrar los símbolos falangistas de todos lados, aunque sea a costa de alterar el discurso histórico, porque nos guste o no, nos duela o nos ofenda, la Falange Tradicionalista y de las JONS forma parte de la historia de España, y no la podemos borrar de la historia, ni cambiar el pasado. Lo que toca es asumirlo para proyectar un futuro mejor.

Hacemos partícipes de la reflexión a nuestros alumnos Seniors de la Uned de Xàtiva, todos ellos educados en los tiempos del franquismo, para que den su opinión acerca de la permanencia de la placa en semejante punto tan céntrico, de su descuelgue o de su destrucción, como se ha hecho con la simbología que recordaba la firma de sus autores. El franquismo jamás se acordó de Villanueva, ni de los tiempos en que Xàtiva fue provincia, ni de la visita de Riego, ni los intentos de recuperar el obispado, pero sí de Magraner, 210 años después de muerte. Nos preguntamos sobre las motivaciones antiliberales del único partido político permitido durante la dictadura.

Los motivos lo encontramos en el diario Játiva, con fechas respectivas del 25 abril y 9 mayo de 1953, en artículos pertenecientes a la serie de evocaciones históricas, donde se relata el maravilloso día donde se presentó en sociedad la placa, en un acto organizado por la Vieja Guardia de la F.E.T y de las J.O.N.S. Recordemos aquella retórica que quería transitar del falangismo hacia el tradicionalismo, creando una cultura política nueva que pusiese a España como salvaguarda del cristianismo y las tradiciones frente al materialismo ateo del comunismo, que dividía el mundo en dos bloques. Eran tiempos de la Guerra Fría y de renuncia al brazo en alto y a las consignas fascistas, para sustituirlas por el nacionalcatolicismo, que sería la nueva doctrina que alimentaría al Movimiento Nacional

En opinión de la Vieja Guardia, Mariano Magraner fue el primero que puso el grito de alarma contra las políticas venidas de los Pirineos, que habían de destruir la unidad de los españoles. Y su figura se podía entonces reivindicar tras la última Cruzada de Liberación, entiéndase como Guerra Civil, y en la que los herederos históricos del carlismo, la Comunión Tradicionalista, se encargaría de sufragar la placa y descubrirla en acto público, a las 11.30 de un domingo de mayo, para rendir homenaje a aquel patricio setabense que en, holocausto del ideal, perdió la vida.

Poco se habló de Magraner y mucho de la victoria del Caudillo en la Guerra Civil en el acto protocolario que se realizó tras descubrir la cortinilla que ocultaba la placa. El por entonces alcalde de Xàtiva, Ansuátegi, acertó a decir “al insigne caído Mariano Magraner, que en la flor de la vida abandonó su vida, su familia, su profesión y sus bienes en defensa de Dios, Patria y Rey”. Fue lo único que se dijo sobre el personaje. El resto fueron forzados paralelismos históricos para justificar la victoria de los franquistas en la Guerra Civil, donde se llevó todos los aplausos el camarada Salas Pombo, Jefe Provincial de la Falange, en la que citó tres veces a Francisco Franco y ninguna a Mariano Magraner, que si había conseguido “la Unidad de los pueblos de España bajo la égida del Caudillo providencial”, “que si era un león herido que a lo largo de 32 meses supo hacer frente y vencer a las fuerzas internacionales que pretendían destrozar a la verdadera España”, o que si fue Franco el que paró la máquina mortífera puesta en marcha por los hombres de la república. Y tras los discursos, todos los presentes cantaron el Cara al Sol y lanzaron más vítores a Franco que a Magraner.

Puestos a debatir, muchos alumnos me recuerdan haber cantado el Cara al Sol, y todos mayoritariamente estamos de acuerdo en dos cosas, que no se tenía que haber picado el escudo de la Falange de la placa. Son los responsables de su origen. Y piensan que tendría que ser arrancada de la fachada y salvaguardada en un museo como parte de la historia de España. Opino lo mismo, y apunto que es un monumento glorificador del Movimiento Nacional, en la nueva etapa nacionalcatólica, iniciada por el régimen franquista en la década de los años 50. ¿Nos harán caso, por respeto a los tantísimos seniors de hoy, que tuvieron que soportar aquellas soflamas propagandísticas que convirtieron la historia en arma de proselitismo político?