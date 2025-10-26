La promotora de la torre Ikon de València se queda por 68 millones el suelo subastado de la Herencia Nadal

La millonaria donación altruista de fondos que, fruto de una herencia familiar, selló en Ontinyent la «senyoreta» María Catalina Nadal hace medio siglo para favorecer el impulso de obras religiosas, sociales y educativas continúa dando pie a grandes operaciones inmobiliarias en la Milla de Oro de la Costa del Sol.

La fundación presidida por el alcalde de Estepona que gestiona el legado correspondiente a la tía de María, Antonia Guerrero, acaba de adjudicar a la romotora de origen londinense Kronos por 68,5 millones de euros —2 millones por encima del precio inicial— los 108.799 metros cuadrados de suelo vinculados a la Herencia Nadal que salieron a subasta en agosto en una ubicación privilegiada de la Saladavieja.

En el testamento que Guerrero registró ante notario en Ontinyent en 1926, pidió que el patrimonio que poseía en Estepona —donde nació y pasó buena parte de su vida— sirviera «para costear los estudios de mujeres pobres», preferentemente deFilosofía y Letras. Casi un siglo más tarde, el anhelo de implantar una universidad en cumplimiento de esta voluntad sigue pendiente de cumplirse, aunque la Fundación Antonia Guerrero y el ayuntamiento negocian la llegada de un campus internacional privado (SEK) desde hace años en otras parcelas ligadas a la herencia de la familia Nadal-Guerrero que acabaron también en manos de un gran empresario. Un centro que podría financiarse en parte con dinero de la venta de patrimonio de la entidad, si el endurecimiento de los requisitos para el asentamiento de nuevas universidades privadas por parte del Gobierno lo permite.

En total, la herencia Nadal donó 3 millones de m2 a diversas entidades de Estepona. Hace 20 años, 1,5 millones de m2 inicialmente cedidos al Obispado de Málaga fueron adquiridos por el empresario Juan José Hidalgo, del grupo turístico Globalia, que proyecta un macrocomplejo de lujo con 3.000 viviendas y varios hoteles en las zonas de Guadalobón y Arroyo Vaquero, donde se estableció una reserva de suelo universitaria.

Esta venta también generó polvareda. Con las plusvalías generadas se planteó una universidad católica, en cumplimiento de los designios de la testadora, pero no se materializó. En 2006, la Fundación ya subastó otros terrenos del legado, por los que recibió un total de 17 viviendas, trasteros y 14 plazas de aparcamiento que alquila en El Ángel de Estepona.

La última subasta, resuelta la semana pasada con controversia política incluida, se cerró con una única empresa candidata a quedarse con el suelo: Nescaleo, SL, con sede enMadrid y propiedad de Kronos, promotora de la exclusiva torre Ikon que preside la entrada a València por Corts Valencianes. Fue uno de los últimos inmuebles —con sus 144 metros de altura— diseñados por el difunto arquitecto Ricardo Bofill.

María Nadal, durante sus últimos años. / Levante-EMV

Una plataforma vecinal se ha constituido para oponerse a la venta y el PSOE deEstepona ha anunciado que estudia la posibilidad de llevarla a los tribunales, tras solicitar al Protectorado de Fundaciones de laJunta de Andalucía una copia del informe justificativo de la operación. Los socialistas piden la «máxima transparencia sobre el proceso y el destino del dinero obtenido» .

La compraventa debería formalizarse en escritura pública a mediados de diciembre, después de que la adjudicataria haya depositado ya el 10% del precio mínimo de la subasta, 6,6 millones de euros. Desde la Fundación defienden que este era momento «más adecuado para la venta» de las parcelas de Saladavieja, tras la aprobación de un plan urbanístico que había revalorizado los terreno. La entidad también sostiene que los ingresos obtenidos hasta ahora del patrimonio de la Herencia Nadal-Guerrero han servido para financiar becas y ayudas para estudiantes, junto con otras actuaciones sociales.

Fortuna por el lado materno

María Nadal nació del matrimonio entre el exalcalde de Ontinyent José Nadal e IsabelGuerrero, una esteponera que se asentó en la capital de la Vall d’Albaida cuando su padre fue designado juez en este municipio. En la ciudad malagueña, su familia atesoraba un importantísimo patrimonio. Ni sus hermanos ni su tía tuvieron descendencia, por lo que sus bienes recalaron en María y engrosaron la fortuna que esta donó para fines benéficos.

En Ontinyent, se calcula que fueron legados 23 millones a tres entidades religiosas. Los fondos, sin embargo, acabaron bajo el control del Arzobispado y apenas han ido llegando en cuentagotas a la localidad. En los últimos años, tres manifestaciones de vecinos y fieles en Ontinyent han reclamado una mayor transparencia sobre la Herencia Nadal.