El argentino Ivo Jurozdicki gana la XVIII Bienal Internacional de Grabado Josep de Ribera

El artista argentino Ivo Jurozdicki ha ganado la XXVIII Bienal Internacional de Grabado Josep de Ribera de Xàtiva 2025 con la obra titulada Errante, realizada con técnica de grabado en relieve. El premio, dotado con 5.000 euros, está financiado conjuntamente por el Ayuntamiento de Xàtiva y el Rotary Club Xàtiva.

Ivo Jurozdicki nació en 1991 en Argentina. Se formó en las Escuelas Técnicas Raggio y en la ESEA Manuel Belgrano, donde obtuvo los títulos de Técnico en Comunicaciones Publicitarias (2010), Profesor Nacional de Artes Visuales (2018) y Profesor Superior en Artes Visuales (2022). Combina una sólida trayectoria docente con una intensa actividad artística centrada en el grabado.

Desde 2023, Jurozdicki se desenvuelve como profesor de grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, y su obra ha sido reconocida en numerosos salones y exposiciones, entre los que destacan el Primer Premio en el 29° Salón Primavera de San Fernando (2024), el Segundo Premio Adquisición en el XXII Salón Nacional de Entre Ríos (2021) y el Segundo Premio Adquisición en el 10° Salón de Artes Visuales de La Pampa (2021). Ha participado en muestras colectivas nacionales e internacionales, como Panorama de la gráfica argentina (Perú, 2022) y Malón (Museo de Grabado de Necochea, 2022), y ha sido seleccionado en diversas ediciones del prestigioso Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano” del Museo Sívori (Buenos Aires). Su producción se caracteriza por una constante investigación en torno al lenguaje gráfico y sus posibilidades expresivas contemporáneas.

Tres Menciones de Honor

El jurado ha decidido otorgar también tres Menciones de Honor “por su calidad” a la obra Vestigio I, de la artista madrileña Carmen Isasi, a Menhirs IV del artista polaco Pawel Delekta y a Nella città ideal del artista italiano Toni Pecoraro.

El jurado ha estado compuesto por Carles Méndez Llopis, doctor en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València y postdoctorado por la Universitat de Barcelona; Hortensia Mínguez García, doctora en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València y postdoctorada en “Libro del Artista y Estudios Interdisciplinarios” por la Universitat de Barcelona; y Luis Miguel Ardevínez Hernández, artista de reconocido prestigio y amplia trayectoria que combina compromiso social y exploración plástica.

El acto de inauguración de la XXVIII Bienal Internacional de Grabado Josep de Ribera de Xàtiva 2025 se celebrará el jueves 30 de octubre a las 20:30 horas en la Casa de Cultura de Xàtiva (calle Montcada, 7). Las obras permanecerán expuestas hasta el 13 de diciembre en la Sala de las Columnas.