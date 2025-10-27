El Ayuntamiento de Canals trata con el vecindario de la zona Horts la problemática de la plaga de milpiés

Una comitiva del Ayuntamiento de Canals ha participado en un encuentro con los vecinos de la zona Horts para tratar la problemática de la plaga de milpiés que castiga la zona. Tal y como publico Levante-EMV, los vecinos lamentaron "la falta de respuesta municipal" tras las quejas presentadas desde el pasado mes de julio.

En la cita han participado el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Canals, Ricardo Carbonell, su técnica, la empresa que gestiona el control de plagas y el encargado de parques y jardines. Se han reunido con los vecinos de la zona Horts debido a la problemática de la plaga de milpiés

Desde el Ayuntamiento exponen que "en la reunión, los técnicos y responsables mostraron las actuaciones que se han llevado a cabo desde la pasada primavera y otras que se complementarán a las realizadas en la zona mencionada y en otros lugares de la localidad".

Las mismas fuentes municipales añaden que "el milpiés es una especie inofensiva que, a consecuencia de la alta humedad y temperatura en periodos más largos de lo habitual, ha proliferado en varias zonas de manera descontrolada. Su tratamiento se basa en mantener los márgenes o parcelas de las zonas afectadas limpias, echar tierra de diatomea o ceniza a los perímetros afectados y en último caso, la utilización de biocidas, los más selectivos y respetuosos con el medio ambiente, y así no eliminar sus depredadores naturales".