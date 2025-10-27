Bocairent celebra el Día Internacional de las Bibliotecas con una programación especial

Del 20 al 25 de octubre, Bocairent desarrolló una nueva edición de “Viu la biblio!”. Se trata de la décima ocasión en la que la agencia local de lectura celebra el Día Internacional de las Bibliotecas con esta programación especial. En total, han sido cinco días de actividad y seis iniciativas para conmemorar una fecha relevante de la agenda cultural.

Así, el día 20 tuvo lugar una sesión de cuentacuentos y se inició la votación de los concursos de eslóganes y microrrelatos. El martes 21 se creó un panel con recomendaciones de escritoras y el miércoles 22 fue el turno de la entrega de detalles a las personas usuarias. El 23 de octubre Cruz Roja organizó un taller solidario. Y el colofón fue el pasado viernes, 24 de octubre, con el reconocimiento a las personas más lectoras.

Este reconocimiento fue para Amparo Belda Beneyto, Miguel Domínguez Pérez, Giles Plowden y Begoña Reig Gisbert, en la modalidad de adultos, y Eric Doménech Bernabeu, Delia Domínguez Pérez, Júlia Rodicio Silvestre y Maia Rodicio Silvestre, en la modalidad infantil. Los ocho recibieron tanto el diploma acreditativo como el premio correspondiente de manos de la bibliotecaria, Pepa Sempere, y del alcalde, Xavi Molina.

Para este último, “es una satisfacción poder comprobar que nuestra agencia de lectura está muy viva y continúa siendo espacio de referencia para personas de todas las edades”. El también concejal de Cultura añadía: “Hacemos un esfuerzo para que la biblioteca pública de Bocairent no solo sea un contenedor de libros sino también cuente con la máxima actividad”. “Las diez ediciones de ‘Viu la biblio!’ son una muestra clara de esta línea de trabajo”, indicaba Molina.