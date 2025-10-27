Distinguen a varios policías locales que salvaron a menores de morir atragantados en L'Alcúdia de Crespins
Se entrega la Cruz al Mérito Profesional con distintivo Rojo del Reglamento de Policía Local a los agentes que han realizado actos de valor
Con motivo de la festividad de los Santos Ángels Custodios, el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, ha celebrado el primer Día de la Policía Local con un acto que ha reunido a antiguos agentes que han prestado servicio en la localidad y en el cuerpo de policía actual, junto con autoridades locales e invitadas de poblaciones vecinas.
Después de una emotiva liturgia en la iglesia parroquial, la Casa de Cultura ha acogido el acto conmemorativo en el cual se ha entregado la Cruz al Mérito Profesional con distintivo Rojo del Reglamento de Policía Local a los agentes que han realizado actos de valor. En este sentido, se han destacado tres actuaciones en las cuales han intervenido cinco agentes de Policía Local.
La primera de ellas, con Aleixandra Moreno Ribes y José Francisco Beltrán Perales (encargado de la brigada de obras y servicios municipales) al frente, para salvar la vida de un bebé en estado de atragantamiento durante el traslado de urgencia al centro de salud de Canals.
La segunda actuación, con Laura González Núñez y Javier Pujades Sarrión, acompañados por José David García López (agente de la policía local de Canals), por salvar la vida a una menor de dos años en estado también de atragantamiento.
La tercera intervención, a cargo de José Vicente Pérez Moreno, permitió rescatar a dos personas de avanzada edad de un incendio en una caseta. Además, el agente consiguió controlar el incendio hasta la llegada de los bomberos.
