Eva Soriano gana el premio "Al Vent" del VIII Certamen Mil Descobreix 2025, dotado con 1.000 euros

El Centre Cultural de Xàtiva (CCX) acogió el pasado sábado 25 de octubre la entrega de premios del VIII Certamen de Jóvenes Cantautores y Cantautoras Ciudad de Xàtiva “Mil Descobreix 2025”, una cita ya consolidada que impulsa el talento joven y la creación musical de autor, y que estuvo conducida por la filóloga y presentadora Sènia Mulayali.

El jurado, formado por Àngels Vidal (cantante), Maria Josep Juan (escritora), Sonia Soro (música y musicóloga), Victòria Ferrando (directora de la escuela de música La Nova de Xàtiva) y Xavier Aliaga (periodista, crítico literario y musical, y escritor), bajo la presidencia de Alfred Boluda Perucho, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, escuchó las 14 canciones candidatas y seleccionó cinco finalistas que actuaron en directo ante el público. Ejerció de secretario el funcionario municipal Héctor Martínez Soler.

Las actuaciones finalistas fueron las de Eva Soriano con El nen valent, Jordi Segrelles con Libèl·lules, Lara Albero con Baix del Montgó, Yolan Postigo (Yolanda Postigo) con Las cuatro estaciones y Ana Falcon con Algún trocito de mí.

Tras las actuaciones, el jurado decidió otorgar el premio “Al Vent”, dotado con 1.000 euros a la mejor canción en catalán, a la joven de 14 años Eva Soriano por la pieza El nen valent. El premio “Veles e Vents” a la mejor canción en otras lenguas, también dotado con 1.000 euros, recayó en Yolanda Postigo por Las cuatro estaciones. El premio a la mejor música, dotado con 200 euros, fue para Ana Falcon con Algún trocito de mí, y el premio a la mejor letra, también dotado con 200 euros, recayó igualmente en Ana Falcon con la misma canción.

Además, el público asistente otorgó por votación el premio especial del público, dotado con 300 euros, a Jordi Segrelles por la canción Libèl·lules.

El acto concluyó con la actuación de la ganadora, Eva Soriano, y de la artista invitada, Abril.

El certamen “Mil Descobreix”, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, continúa consolidándose como un espacio de referencia para la difusión de la canción de autor y para dar voz a las nuevas generaciones de creadores musicales.